Fatos histÃ³ricos do dia 25 de novembro

Eventos

1897 – A Espanha concede autonomia política e administrativa a Porto Rico.

1933 – Na Alemanha, manifestação de protesto do movimento de resistência contra a política nazista em matéria eclesiástica.

1941 – Segunda Guerra Mundial: A Croácia adere ao Pacto Anti-Komintern. A Dinamarca é forçada a assiná-lo.

1944 – Segunda Guerra Mundial: Um míssil V-2 atinge o armazém comercial de Woolworth na zona leste de Londres, fazendo 160 vítimas.

1999 – Criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil; e a Organização das Nações Unidas oficializa o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres para lembrar o assassinato das irmãs Mirabal (Minerva, Pátria e María Teresa), cujas mortes foram ordenadas pelo ditador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

2007 – Desabamento da arquibancada do Estádio Octávio Mangabeira, em Salvador, na Bahia.

2012 – Sebastian Vettel se tornou o mais novo tricampeão mundial de Fórmula 1. E também um dos três únicos pilotos a ganhar três campeonatos consecutivos, ao lado de Juan Manuel Fangio e Michael Schumacher.

Nascimentos

1844 – Karl Benz, engenheiro alemão, um dos inventores do automóvel (m. 1929).

1845 – Eça de Queirós, romancista português (m. 1900).

1897 – Otto Ernst Meyer, fundador da companhia aérea Varig (m. 1966).

1914 – Joe DiMaggio, jogador de beisebol norte-americano (m. 1999).

1915 – Augusto Pinochet, militar e ex-presidente chileno (m. 2006).

1920 – Ricardo Montalbán, ator mexicano (m. 2009).

1926 – Jeffrey Hunter, ator norte-americano (m. 1969).

1938 – Luiz Henrique Rosa, músico e compositor brasileiro da Bossa nova e da MPB (m. 1985).

1940 – Percy Sledge, músico norte-americano (m. 2015).

1947 – Zé Rodrix, cantor e instrumentista brasileiro (m. 2009).

1960 – John F. Kennedy, Jr., advogado e jornalista norte-americano (m. 1999).

1961 – Pedro Bismarck, ator e humorista brasileiro.

1965 – Ana Paula Padrão, jornalista brasileira.

1970 – Virgínia Cavendish, atriz brasileira.

1971 – Christina Applegate, atriz norte americana.

1978 – Taís Araújo, atriz brasileira.

1981 – Xabi Alonso, futebolista espanhol.

1987 – Adriana Birolli, atriz brasileira.

Falecimentos

1960 – Irmãs Mirabal, dominicanas assassinadas por se oporem à ditadura de Rafael Leónidas Trujillo [Pátria Mercedes (n. 1924), Minerva Argentina (n. 1926) e María Teresa (n. 1936)].

1998 – Eli Coimbra, jornalista brasileiro (n. 1942).

2013 – Chico Hamilton, baterista norte-americano (n. 1921).

