Fatos históricos do dia 26 a março

Eventos

1772 — Fundação da cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.

1812 — Um sismo destrói Caracas, Venezuela.

1917 — Primeira Guerra Mundial: Primeira Batalha de Gaza – o avanço das tropas britânicas é interrompido pelo bloqueio de 17 mil turcos.

1923 — A Rádio BBC começa a transmissão regular de previsões atmosféricas no Reino Unido.

1934 — A Carta de condução é introduzida no Reino Unido.

1942 — Segunda Guerra Mundial: na Polônia, Auschwitz recebe seus primeiros prisioneiros femininos.

1945 — Segunda Guerra Mundial: os aliados capturam Iwo Jima pondo um final à batalha de Iwo Jima.

1953 — Jonas Salk anuncia sua vacina contra a poliomielite.

1975 — Entrar em vigor a Convenção sobre as Armas Biológicas.

1989 — Estreia o programa brasileiro Domingão do Faustão, comandado por Fausto Silva até os dias de hoje, pela TV Globo.

1991 — Assinatura do Tratado de Assunção criando o Mercosul.

1995 — O Acordo de Schengen entra em vigor.

2000 — O Papa João Paulo II visita o Muro das Lamentações em Jerusalém.

2008 — Bovespa anuncia oficialmente o início do processo de fusão com a BM&F, criando a Nova Bolsa, nome provisório da nova instituição que surgiu com a fusão.

2014 — Equipe internacional liderada por brasileiros descobre o primeiro sistema de anéis em um asteroide do Sistema Solar.

Nascimentos

1911 — Tennessee Williams, dramaturgo estadunidense (m. 1983).

1913 — Paul Erdős, matemático húngaro (m. 1996).

1914 — Toru Kumon, educador japonês (m. 1995).

1916 — Christian Boehmer Anfinsen, químico estadunidense (m. 1995).

1924 — Luiz Villas-Boas, radialista português (m. 1999).

1931 — Leonard Nimoy, ator e diretor estadunidense (m. 2015).

1934 — Alan Arkin, ator estadunidense; e Dida, futebolista brasileiro (m. 2002).

1935 — Iberê Cavalcanti, cineasta brasileiro.

1940 — James Caan, ator estadunidense.

1941 — Richard Dawkins, biólogo britânico.

1944 — Diana Ross, cantora e compositora estadunidense.

1948 — Steven Tyler, músico estadunidense.

1960 — Jennifer Grey, atriz estadunidense; e Marquito, humorista brasileiro.

1962 — Kátia, cantora brasileira.

1972 — Leslie Mann, atriz estadunidense.

1973 — T.R. Knight, ator estadunidense.

1976 — Amy Smart, atriz estadunidense.

1979 — Juliana Paes, atriz brasileira.

1985 — Keira Knightley, atriz britânica.

1991 — Jessika Alves, atriz brasileira.

Falecimentos

1827 — Ludwig van Beethoven, compositor alemão (n. 1770).

1892 — Walt Whitman, poeta estadunidense (n. 1819).

1945 — David Lloyd George, primeiro-ministro britânico (n. 1863).

1959 — Raymond Chandler, escritor estadunidense (n. 1888).

1970 — Jaime de Altavila, jornalista e político brasileiro (n. 1895).

1995 — Eazy-E, rapper estadunidense (n. 1963); e Manuel Vítor Filho, pintor, desenhista, ilustrador e cartunista brasileiro (n. 1927).

2006 — Ariclê Perez, atriz brasileira (n. 1943).

2015 — Jorge Loredo, humorista brasileiro (n. 1925).

Deixe seu comentário: