Fatos históricos do dia 26 de fevereiro

Eventos

1815 – Napoleão Bonaparte escapa da Ilha de Elba.

1848 – É proclamada a Segunda República Francesa.

1860 – Descoberta do Cometa Olinda, por Emmanuel Liais. O cometa foi o primeiro a ser descoberto em solo brasileiro.

1916 – Estreia, em Lisboa (Portugal), a peça A Maluquinha de Arroios.

1935 – Adolf Hitler ordena que a Luftwaffe seja reformada, violando os termos do Tratado de Versalhes.

1952 – O primeiro-ministro britânico Winston Churchill anuncia que o Reino Unido já possui bomba atômica.

1975 – É publicada em Portugal a Lei de Imprensa.

1980 – Egito e Israel estabelecem relações diplomáticas.

1993 – Primeiro atentado taleban contra o World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos.

2004 – O presidente macedônio Boris Trajkovski morre em um acidente de aviação perto de Mostar, na Bósnia e Herzegovina.

2009 – Iniciam-se as emissões do canal noticioso português TVI24, com a apresentação do Jornal do Dia.

Nascimentos

1564 – Christopher Marlowe, dramaturgo inglês (m. 1593).

1802 – Victor Hugo, escritor francês (m. 1885).

1829 – Levi Strauss, industrial teuto-americano (m. 1902).

1842 – Camille Flammarion, astrônomo e pesquisador psíquico francês (m. 1925).

1846 – Buffalo Bill, pioneiro e oficial estadunidense (m. 1917).

1857 – Émile Coué, psicólogo francês (m. 1926).

1868 – Venceslau Brás, político brasileiro (m. 1966).

1907 – Dub Taylor, ator estadunidense (m. 1994).

1908 – Tex Avery, cartunista estadunidense (m. 1980).

1912 – Dane Clark, ator norte-americano (m. 1998).

1914 – Robert Alda, ator estadunidense (m. 1986).

1916 – Jackie Gleason, ator, escritor, compositor e comediante estadunidense (m. 1987).

1918 – Theodore Sturgeon, escritor estadunidense (m. 1985).

1920 – José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileiro (m. 1984).

1921 – Betty Hutton, atriz estadunidense (m. 2007).

1928 – Ariel Sharon, militar e político israelense (m. 2014).

1929 – Yara Lins, atriz brasileira (m. 2004).

1931 – Robert Novak, colunista político estadunidense (m. 2009).

1932 – Johnny Cash, cantor estadunidense (m. 2003).

1943 – Bill Duke, ator e diretor estadunidense.

1953 – Michael Bolton, cantor estadunidense.

1954 – Recep Tayyip Erdogan, político turco.

1956 – Michel Houellebecq, escritor francês.

1962 – Domingos Montagner, ator brasileiro.

1971 – Erykah Badu, cantora estadunidense.

1979 – Corinne Bailey Rae, cantora britânica.

1986 – Leila Lopes, modelo angolana, Miss Universo 2011.

1997 – Malcom, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1154 – Rogério II da Sicília (n. 1095).

1883 – Miguel Ângelo Lupi, pintor português (n. 1826).

1889 – Madre Paula Montalt, freira e santa cristã espanhola (n. 1799).

1902 – Baptista de Andrade, militar português (n. 1811).

1936 – Jaime de Magalhães Lima, escritor e filósofo português (n. 1859).

1954 – William Ralph Inge, escritor britânico (n. 1860).

1961 – Maomé V de Marrocos (n. 1909).

1992 – Older Cazarré, ator e dublador brasileiro (n. 1935).

2002 – Lawrence Tierney, ator estadunidense (n. 1919).

2003 – Christian Goethals, automobilista belga (n. 1928).

2004 – Boris Trajkovski, político macedônio (n. 1956).

2007 – Sônia Oiticica, atriz brasileira (n. 1918).

2008 – Buddy Miles, baterista norte-americano (n. 1947).

2009 – Johnny Kerr, jogador de basquete, treinador e comentarista norte-americano (n. 1932).

2010 – Nujabes, compositor japonês (n. 1974); Eliseu Santos, político brasileiro (n. 1946); e Séverin Blanchet, cineasta e documentarista francês (n. 1943).

2014 – Loureiro Neto, político e radialista português (n. 1952).

Deixe seu comentário: