Fatos históricos do dia 27 de agosto

Eventos

1828 – Reconhecimento do Império do Brasil à independência do Uruguai, que outrora fora a Província Cisplatina.

1859 – O primeiro poço de petróleo é perfurado nos Estados Unidos.

1883 – Explosão de vulcão extingue a ilha de Krakatoa (Indonésia), com um saldo de 36 mil mortos.

1914 – Lançado “Tarzan dos Macacos”, de Edgar Rice Burroughs, o livro de estréia do herói que ainda menino foi adotado por primatas.

1945 – Entrada do Exército norte-americano no Japão depois que o imperador Hirohito anunciou a rendição do país.

1955 – Lançado o Livro Guinness dos Recordes, inicialmente como brinde aos consumidores da cerveja Guinness.

1965 – Criado no Rio de Janeiro o MIS (Museu da Imagem e do Som).

2003 – Marte atinge a menor distância da Terra em quase 60 mil anos, passando a aproximadamente 55 milhões de quilômetros.

Nascimentos

1890 – Man Ray, fotógrafo e pintor norte-americano (m. 1976).

1908 – Lyndon B. Johnson, presidente dos Estados Unidos da América (m. 1973).

1909 – Lester Young, músico de jazz norte-americano (m. 1959).

1934 – Sylvia Telles, cantora brasileira (m. 1966).

1941 – Cesária Évora, cantora caboverdiana (m. 2011).

1947 – Barbara Bach, atriz norte-americano.

1955 – Sandra de Sá, cantora brasileira.

1958 – Carlos Lombardi, autor de telenovelas, roteirista e produtor de televisão brasileiro.

1965 – Silas, ex-futebolista e treinador de futebol brasileiro.

1967 – Paulinho Moska, músico brasileiro.

1977 – Deco, ex-futebolista brasileiro-português.

Falecimentos

1965 – Le Corbusier, arquiteto francês (n. 1887).

1967 – Brian Epstein, empresário dos Beatles (n. 1934).

1974 – Lupicínio Rodrigues, compositor brasileiro (n. 1914).

1989 – Chocolate, humorista e músico brasileiro (n. 1923).

1990 – Stevie Ray Vaughan, guitarrista, cantor e compositor norte-americano (n. 1954); Afonso Arinos de Melo Franco, jurista brasileiro (n. 1905).

1996 – Dulcina de Moraes, atriz brasileira (n. 1911).

1999 – Dom Hélder Câmara, bispo e escritor brasileiro (n. 1909).

2008 – Olavo Setúbal, banqueiro e político brasileiro (n. 1923).

