Fatos históricos do dia 27 de agosto

Eventos

1828 – Reconhecimento do Brasil à independência do Uruguai, que outrora fora a província Cisplatina.

1840 – Criadas as Companhias de Aprendizes Nacionais, que mais tarde se tornaram as Escolas de Aprendizes-Marinheiros do Brasil.

1859 – O primeiro poço de petróleo é perfurado nos Estados Unidos.

1883 – Explosão de vulcão extingue a ilha de Krakatoa na Indonésia, com um saldo de 36 mil mortos.

1914 – Lançado Tarzan dos Macacos, de Edgar Rice Burroughs, o livro de estreia do herói que ainda menino foi adotado por um primata.

1955 – Lançado o Livro Guinness dos Recordes, inicialmente como brinde aos consumidores da cerveja Guinness.

1965 – Criado no Rio de Janeiro o MIS (Museu da Imagem e do Som).

1971 – Adotada a bandeira da Nicarágua.

1991 – A Moldávia declarou sua independência da União Soviética.

2001 – O Congresso Nacional do Peru aprova a suspensão da imunidade parlamentar do ex-presidente Alberto Fujimori, que passaria a responder por crimes contra a humanidade.

2003 – Marte atinge a menor distância da Terra em quase 60 mil anos, passando a aproximadamente 55.768.006 quilômetros.

Nascimentos

551 a.C. – Confúcio, filósofo chinês (m. 479 a.C.).

1770 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemão (m. 1831).

1870 – Amado Nervo, poeta mexicano (m. 1919).

1874 – Carl Bosch, químico alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Química (m. 1940).

1877 – Charles Rolls, engenheiro automobilístico inglês (m. 1910).

1882 – Samuel Goldwyn, produtor cinematográfico norte-americano (m. 1974).

1886 – Octávio Mangabeira, engenheiro, professor e político brasileiro, Imortal da ABL (m. 1960).

1890 – Man Ray, fotógrafo e pintor norte-americano (m. 1976).

1908 – Lyndon B. Johnson, presidente dos Estados Unidos da América (m. 1973).

1909 – Lester Young, músico de jazz norte-americano (m. 1959).

1934 – Sylvia Telles, cantora brasileira (m. 1966).

1941 – Cesária Évora, cantora cabo-verdiana (m. 2011).

1947 – Barbara Bach, atriz norte-americana.

1950 – Charles Fleischer, ator norte-americano.

1953 – Alex Lifeson, guitarrista da banda Rush.

1955 – Sandra de Sá, cantora brasileira.

1958 – Carlos Lombardi, autor de telenovelas, roteirista e produtor de televisão brasileiro.

1961 – Yolanda Adams, cantora norte-americana.

1967 – Paulinho Moska, músico brasileiro.

1969 – Chandra Wilson, atriz norte-americana.

1976 – Mark Webber, piloto australiano de Fórmula 1.

1979 – Aaron Paul, ator norte-americano.

Falecimentos

1876 – Eugène Fromentin, pintor e escritor francês (n. 1820).

1937 – Lionel Walter Rothschild, zoólogo britânico (n. 1868).

1958 – Ernest Orlando Lawrence, físico norte-americano (n. 1901).

1961 – Gail Russell, atriz norte-americana (n. 1924).

1965 – Le Corbusier, arquiteto francês (n. 1887).

1967 – Brian Epstein, empresário musical britânico (n. 1934).

1974 – Lupicínio Rodrigues, compositor brasileiro (n. 1914).

1975 – Haile Selassie, imperador etíope (n. 1892).

1989 – Chocolate, humorista e músico brasileiro (n. 1923).

1990 – Stevie Ray Vaughan, guitarrista, cantor e compositor norte-americano (n. 1954).

1990 – Afonso Arinos de Melo Franco, jurista brasileiro (n. 1905).

1996 – Dulcina de Moraes, atriz brasileira (n. 1911).

1999 – Hélder Câmara, bispo e escritor brasileiro (n. 1909).

2008 – Olavo Setúbal, banqueiro e político brasileiro (n. 1923).

