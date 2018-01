Fatos históricos do dia 27 de janeiro

Eventos

1973 — Acordos de Paz de Paris terminam oficialmente a Guerra do Vietnã.

1980 — Através da cooperação entre os governos dos EUA e do Canadá, seis diplomatas americanos escapam secretamente das hostilidades no Irã no culminar da Canadian Caper.

1983 — Perfurado o eixo piloto do túnel Seikan, o túnel subaquático mais longo do mundo (53,85 km) entre as ilhas japonesas de Honshu e Hokkaido.

1996 — Em um golpe militar, o coronel Ibrahim Baré Maïnassara depõe o primeiro presidente democraticamente eleito do Níger, Mahamane Ousmane.

2011 — Primavera Árabe: a Revolução Iemenita começa quando mais de 16 mil manifestantes protestam em Saná.

2013 — Duzentas e quarenta e duas pessoas morrem no incêndio de uma boate na cidade brasileira de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

2017 — Presidente Donald Trump emite uma Ordem Executiva que impede a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos Estados Unidos.

Nascimentos

1621 — Thomas Willis, médico inglês (m. 1675).

1687 — Balthasar Neumann, engenheiro e arquiteto alemão (m. 1753).

1701 — Johann Nikolaus von Hontheim, historiador alemão (m. 1790).

1708 — Ana Petrovna da Rússia, grã-duquesa da Rússia (m. 1728).

1756 — Wolfgang Amadeus Mozart, compositor erudito austríaco (m. 1791).

1757 — Gomes Freire de Andrade, militar português (m. 1817).

1775 — Friedrich Schelling, filósofo alemão (m. 1854).

Falecimentos

847 — Papa Sérgio II (n. 800).

1142 — Yue Fei, líder militar chinês ocidental (n. 1103).

1540 — Angela Merici, fundadora da Ordem de Santa Úrsula (n. 1474).

1595 — Francis Drake, corsário, explorador e almirante inglês (n. 1540).

1655 — Manuel Álvares, professor de filosofia português (n. 1572).

1720 — Maria Leonor de Hesse-Rotemburgo, condessa palatina de Sulzbach (n. 1675).

