Colunistas Fatos históricos do dia 27 de janeiro

Por Efemérides | 27 de janeiro de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1888 — É fundada a National Geographic Society nos Estados Unidos, com o propósito de incrementar e difundir os conhecimentos geográficos.

1918 — Início da Guerra Civil Finlandesa.

1939 — Primeiro voo do Lockheed P-38 Lightning.

1943 — Segunda Guerra Mundial: a Oitava Força Aérea dos Estados Unidos reúne noventa e um B-17 e B-24 para atacar os estaleiros de construção de submarinos alemães em Wilhelmshaven. Este foi o primeiro ataque de bombardeios americanos à Alemanha.

1944 — Segunda Guerra Mundial: término do cerco militar a Leningrado, que durou cerca de 900 dias.

1951 — Começam os testes nucleares na Área de Testes de Nevada com a Operação Ranger.

1973 — Acordos de Paz de Paris terminam oficialmente a Guerra do Vietnã.

2010 — Termina a Crise em Honduras em 2009–2010 quando Porfirio Lobo Sosa se torna o novo Presidente de Honduras.

2011 — Primavera Árabe: a Revolução Iemenita começa quando mais de 16 mil manifestantes protestam em Saná.

2013 — Duzentas e quarenta e duas pessoas morrem no incêndio de uma boate (Boate Kiss) na cidade brasileira de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

2017 — Presidente Donald Trump emite uma Ordem Executiva que impede a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos Estados Unidos.

Nascimentos

1808 — João Caetano, teatrista brasileiro (m. 1863).

1814 — Eugène Viollet-le-Duc, arquiteto francês (m. 1879).

1832 — Lewis Carroll, escritor britânico (m. 1898).

1900 — Clemente Geiger, bispo católico brasileiro (m. 1995).

1923 — Waldir Azevedo, músico brasileiro (m. 1980).

1927 — Vicente Joaquim Zico, bispo católico brasileiro (m. 2015).

1938 — Raul Gil, apresentador de televisão e cantor brasileiro.

1940 — Walcyr Monteiro, escritor brasileiro.

1949 — Djavan, cantor e compositor brasileiro.

1956 — Mimi Rogers, atriz norte-americana.

1983 — Jardel, futebolista brasileiro.

1988 — Kerlon, futebolista brasileiro.

1989 — Ricky van Wolfswinkel, futebolista holandês.

Falecimentos

1901 — Giuseppe Verdi, compositor de óperas italiano (n. 1813).

1944 — Alfredo Ferreira Lage, fotógrafo e jornalista brasileiro (n. 1865).

1947 — Paul Percy Harris, advogado estadunidense (n. 1868).

1960 — Osvaldo Aranha, político e diplomata brasileiro (n. 1894).

1961 — J. Cascata, compositor brasileiro (n. 1912).

1964 — Norman Z. McLeod, diretor, roteirista e cartunista norte-americano (n. 1898).

1990 — Adriana de Oliveira, modelo brasileira (n. 1969).

1993 — André the Giant, wrestler profissional e ator francês (n. 1946).

2000 — Matateu, futebolista português (n. 1927).

2001 — Fausto Rocha Jr., ator brasileiro (n. 1943).

2006 — Nivaldo Machado, político brasileiro (n. 1921).

2008 — Suharto, político indonésio (n. 1921).

2009 — John Updike, escritor e crítico literário estadunidense (n. 1932).

2010 — Howard Zinn, historiador, cientista político e dramaturgo estadunidense (n. 1922).

2014 — Pete Seeger, músico estadunidense (n. 1919).

2015 — Charles Hard Townes, físico norte-americano (n. 1915).

2017 — Emmanuelle Riva, atriz francesa (n. 1927).

Voltar Todas de Colunistas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário