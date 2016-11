Fatos históricos do dia 27 de novembro

Eventos

399 – Eleito o papa Anastácio I, 39 papa, que sucedeu o papa Sirício.

1199 – Fundada a cidade da Guarda, Portugal, através de Foral de D. Sancho I.

1754 – A mais antiga referência que se tem do nome da cidade de Pittsburgh.

1807 – A família real portuguesa foge para o Brasil após invasão do país por tropas napoleônicas.

1830 – Aparição de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Labouré.

1838 – Uma força naval francesa bombardeia Veracruz, México, iniciando a Guerra dos Pastéis.

1906 – A Costa Rica adopta a sua bandeira.

1912 – França e Espanha assinam um tratado segundo o qual todas as terras do que é atualmente Marrocos a sul do rio Drá passariam a estar sob domínio espanhol; esse território teve as designações de colônia de Cabo Juby e zona sul do protetorado de espanhol de Marrocos.

1935 – Levante comunista no Rio de Janeiro (v. Intentona Comunista).

1940 – Romênia durante a II Guerra Mundial: mais de 60 antigos dignitários ou oficiais são executados na prisão de Jilava enquanto aguardavam julgamento.

1941 – Batalha de Moscovo: forças alemãs finalmente avançaram para a posição mais a leste que puderam alcançar.

1945 – Noruega é admitida como Estado-Membro da ONU.

1979 – Extinção do Movimento Democrático Brasileiro.

1983 – Diretas-Já: manifestação na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

1985 – Cometa Halley, o mais famoso dos cometas, atinge o ponto mais próximo ao Planeta Terra.

2001 – O telescópio espacial Hubble detecta higrogênio na atmosfera do planeta Osíris, a primeira atmosfera planetária a ser encontrada fora do nosso sistema solar.

2011 – A UNESCO classificou o fado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Nascimentos

1701 – Anders Celsius, astrônomo sueco, criador da escala Celsius de temperatura (m. 1744).

1844 – Vital Maria Gonçalves de Oliveira, primeiro bispo de Olinda e Recife.

1850 – Paulo Alves, empresário e político, prefeito de Niterói (m. 1908).

1905 – Afonso Arinos de Melo Franco, jurista, escritor, professor e líder político brasileiro (m. 1990).

1911 – Benjamim de Souza Gomes, bispo brasileiro (m. 1995).

1918 – Maria Feijó, intelectual brasileira.

1927 – Carlos José Castilho, goleiro e treinador brasileiro de futebol (m. 1985).

1935 – Raduan Nassar, escritor brasileiro.

1936 – Anita Leocádia Prestes, historiadora brasileira, filha do líder comunista Luís Carlos Prestes.

1940 – Bruce Lee, ator estadunidense (m. 1973).

1942 – Jimi Hendrix, guitarrista estadunidense (m. 1970).

1944 – Eddie Rabbitt, cantor norte-americano.

1951 – Vera Fischer, atriz brasileira.

1960 – Yúlia Timochenko, primeira-ministra ucraniana.

1975 – Ruben Fontes, automobilista brasileiro.

1977 – Fábio Costa, futebolista brasileiro.

1983 – Diego Giaretta, futebolista brasileiro.

1988 – Tiago Geronimi, piloto brasileiro de corridas.

Falecimentos

1763 – Isabel de Parma, arquiduquesa consorte da Áustria (n. 1741).

1852 – Ada Lovelace, a primeira programadora de computadores (n. 1815).

1936 – Edward Bach, bacteriologista e patologista britânico (n. 1886).

1953 – Eugene O’Neill, escritor (n. 1888).

1971 – Barão de Itararé, jornalista brasileiro (n. 1895).

1983 – Teotônio Vilela, político brasileiro (n. 1917).

1987 – Antonio Sastre, jogador de futebol argentino (n. 1911).

2006 – Jece Valadão, ator brasileiro. (n. 1930).

2013 – Nílton Santos, futebolista brasileiro. (n. 1925).

2014 – P. D. James, escritora de ficção policial britânica. (n. 1920).

