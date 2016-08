Fatos históricos do dia 28 de agosto

Eventos

1565 — Espanhóis fundam Saint Augustine, o primeiro assentamento permanente no atual território norte-americano.

1795 — Assinatura do Tratado de Paz de Basileia, entre a França e o Hessen-Kassel.

1888 — Emancipação política da cidade de Araguari (Minas Gerais, Brasil).

1893 — Criação do Museu Paulista.

1913 — A rainha Guilhermina inaugura o Palácio da Paz na Haia (Holanda).

1941 — Entra no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro, o “Repórter Esso”.

1963 — O ativista Martin Luther King faz o discurso público que ficou conhecido como “Eu Tenho um Sonho” (I Have a Dream) nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, capital dos Estados Unidos.

1981 — Autoridades de saúde norte-americanas anuncia uma alta na incidência de pneumociste e de sarcoma de Kaposi em homens homossexuais. Pouco tempo depois, estas doenças seriam reconhecidas como sintomas de uma síndrome imunológica, a Aids.

1992 — No Brasil, o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello é aprovado pela Câmara dos Deputados.

1994 — O presidente do Equador, Sixto Durán Ballén, ganha o plebiscito para abrir um processo de reformas constitucionais.

1996 — O príncipe Charles e a princesa Diana formalizam o divórcio, após 15 anos de casamento, em um tribunal de Londres (Inglaterra).

1997 — Cerca de 300 civis são assassinados por grupos radicais islâmicos próximo de Sidi Moussa, em uma das maiores matanças registradas nos cinco anos de guerra civil não declarada na Argélia.

2014 — Uma série de greves e protestos organizados por sindicatos e opositores ao governo de Cristina Kirchner paralisa diversas localidades da Argentina.

Nascimentos

1807 — Madre Francisca Lampel, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição (m. 1851).

1833 — Teixeira de Melo, escritor brasileiro (m. 1907).

1853 — Vladimir Shukhov, engenheiro e inventor russo (m. 1939).

1888 — Hermes Fontes, compositor e poeta brasileiro (m. 1930).

1910 — Tjalling Koopmans, economista holandês, vencedor do Prêmio Nobel de Economia (m. 1985).

1913 — Robertson Davies, escritor canadense (m. 1995).

1932 — Raul Cortez, ator brasileiro (m. 2006).

1933 — Lourenço Diaferia, contista, cronista e jornalista brasileiro (m. 2008).

1939 — Dina Sfat, atriz brasileira (m. 1989).

1950 — Nídia de Paula, atriz brasileira.

1953 — Ditmar Jakobs, ex-futebolista alemão.

1955 — Luis Guzmán, ator porto-riquenho.

1956 — Gilberto Dimenstein, jornalista brasileiro.

1964 — Gilmar Iser, treinador de futebol brasileiro.

1975 — João Tordo, escritor português.

1976 — Federico Magallanes, futebolista uruguaio.

1978 — Kalidou Cissokho, ex-futebolista senegalês.

1992 — Gabriela Dragoi, ginasta romena.

1993 — Malu Rodrigues, atriz brasileira.

1999 — Nicolau, Príncipe da Dinamarca.

2003 — Quvenzhané Wallis, atriz norte-americana.

Falecimentos

1922 — Gastão de Orleans, Conde d’Eu (n. 1842).

1987 — John Huston, ator e diretor cinematográfico norte-americano (n. 1906).

1993 — Edward Palmer Thompson, historiador britânico (n. 1924).

2006 — Ed Benedict, desenhista de animação norte-americano (n. 1912).

2007 — Antonio Puerta, futebolista espanhol (n. 1984); e Francisco Umbral, escritor e jornalista espanhol (n. 1932).

2008 — Phil Hill, automobilista norte-americano (n. 1927).

2009 — Bob Nelson, ator e cantor brasileiro (n. 1918).

2014 — Glenn Cornick, músico inglês (n. 1947).

Comentários