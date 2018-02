Fatos históricos do dia 28 de fevereiro

Eventos

1854 — O primeiro desfile de carros alegóricos durante o carnaval no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro.

1897 — A Rainha Ranavalona III, a última monarca de Madagáscar (ou Madagascar), é deposta pelas tropas militares da França.

1904 — Fundado o Sport Lisboa, que depois dá origem ao Sport Lisboa e Benfica.

1912 — No Missouri (Estados Unidos) Albert Perry, capitão norte-americano realizou o primeiro salto de pára-quedas de um avião.

1914 — Carlitos (em Portugal, Charlot), interpretado por Charlie Chaplin, aparece pela primeira vez no cinema, em Between Showers.

1922 — A independência do Egito foi reconhecida pelo Reino Unido, que mesmo assim continuou com o controle do Canal de Suez.

1943 — Segunda Guerra Mundial: Comandos da Resistência Norueguesa à ocupação alemã atacam a produção de água pesada da indústria nazi, essencial para a construção da bomba atômica.

Nascimentos

1573 — Elias Holl, arquiteto alemão (m. 1646).

1675 — Guillaume Delisle, cartógrafo francês (m. 1726).

1683 — René-Antoine Ferchault de Réaumur, cientista francês (m. 1757).

1824 — Karl Maria Kertbeny, escritor e tradutor húngaro (m. 1882).

1880 — Maria Olívia da Silva, supercentenária brasileira (m. 2010).

1883 — Alfred von Schlieffen, marechal alemão (m. 1913).

1901 — Linus Pauling, químico norte-americano (m. 1994).

1915 — Peter Brian Medawar, cientista britânico (m. 1987).

1920 — Virgínia Lane, atriz, cantora e vedete brasileira (m. 2014).

Mortes

1638 — Robert Aytoun, poeta escocês (n. 1570).

1648 — Cristiano IV da Dinamarca (n. 1577).

1812 — Johann Wilhelm von Archenholz, oficial, escritor e editor prussiano (n. 1741).

1869 — Alphonse de Lamartine, escritor, poeta e político francês (n. 1790).

1873 — Joaquim Caetano, diplomata e professor brasileiro (n. 1810).

1916 — Henry James, escritor estadunidense (n. 1843).

1925 — Friedrich Ebert, político alemão (n. 1871).

1935 — Chiquinha Gonzaga, compositora brasileira (n. 1847).

1941 — Afonso XIII de Espanha (n. 1886).

1953 — Constance Wilson-Samuel, patinadora artística canadense (n. 1908).

