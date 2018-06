Fatos históricos do dia 28 de junho

Eventos

1919 — A Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes.

1922 — Instituída, pela primeira vez, na República Federativa do Brasil, a instituição do Tribunal do Júri.

1942 — Segunda Guerra Mundial: início da batalha de Stalingrado, na Rússia.

1950 — Seul é capturada pelas tropas da Coreia do Norte.

1966 — Golpe de Estado que instaurou a ditadura argentina.

1972 — O Congresso Nacional aprovou a criação da Empresa Telecomunicações Brasileiras S/A, a Telebras.

1997 — Mike Tyson mordeu e arrancou um pedaço da orelha direita de Evander Holyfield, no terceiro assalto de uma luta. Segundo Tyson, a primeira agressão teria sido uma cabeçada do adversário.

1997 — Pesquisadores descobriram em uma vala comum na cidade de Vallegrande (Bolívia) os restos mortais do líder guerrilheiro Che Guevara.

2004 — Término da ocupação oficial do Iraque na chamada Terceira Guerra do Golfo.

2006 — Montenegro é aceito pela ONU como país independente.

2009 — Manuel Zelaya sofre um golpe de Estado em Honduras.

Nascimentos

1926 — Mel Brooks, cineasta e ator estadunidense.

1930 — Itamar Franco, político brasileiro (m. 2011).

1932 — Pat Morita, ator estadunidense (m. 2005).

1935 — John Inman, ator britânico (m. 2007).

1937 — Juan José Saer, escritor argentino.

1945 — Raul Seixas, cantor e compositor brasileiro (m. 1989).

1948 — Kathy Bates, atriz norte-americana.

1954 — Daniel Dantas, ator brasileiro.

1961 — Alberto Mussa, escritor brasileiro.

1963 — Márcio Bittar, político brasileiro.

1966 — John Cusack, ator norte-americano.

1968 — Chayanne, cantor e ator portorriquenho; e Otto, músico brasileiro.

1971 — Elon Musk, filantropo sul-africano.

1974 — Patrícia Marx, cantora brasileira.

1977 — Perdigão, futebolista brasileiro.

1980 — Flávio Saretta, ex-tenista brasileiro.

1982 — Grazi Massafera, modelo e atriz brasileira.

Falecimentos

1848 — Jean-Baptiste Debret, pintor francês (n. 1768).

1876 — August Wilhelm Ambros, compositor e musicólogo austríaco (n. 1816).

1913 — Manuel Ferraz de Campos Sales, político brasileiro (n. 1841).

1922 — Velimir Khlébnikov, poeta russo (n. 1885).

1929 — Edward Carpenter, poeta britânico (n. 1844).

1954 — Cláudio de Sousa, médico, escritor e teatrólogo brasileiro (n. 1876).

2009 — Billy Mays, ator estadunidense (n. 1955).

2010 — Robert Byrd, político estadunidense (n. 1917).

