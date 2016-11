Fatos histÃ³ricos do dia 28 de novembro

Eventos

1660 – Fundação da Royal Society de Londres.

1905 – Na Irlanda, o líder nacionalista Arthur Griffith funda o Sinn Féin.

1907 – Fundação do Leixões Sport Club.

1912 – Proclamada a independência da Albânia do Império Otomano.

1941 – Amin al-Husayni encontra-se com Adolf Hitler para trabalhar para os nazis.

1968 – Lançamento da música Sympathy for the Devil, da banda Rolling Stones (álbum Beggars Banquet).

1974 – John Lennon se apresenta em público num palco pela última vez, ao lado de Elton John, no Thanksgiving Day Concert, no Madison Square Garden, em New York.

1975 – Proclamação da República de Timor-Leste.

1979 – Um DC-10 da Air New Zealand choca-se contra o monte Érebo, na Antártica. Morrem os 257 passageiros e tripulantes.

1995 – TV Digital: o Acats recomendou que a agência do governo dos Estados Unidos sugerisse o ATSC como o padrão norte-americano de TV Digital.

2012 – É feita pelo STF a dosimetria da pena do ex-deputado brasileiro Roberto Jefferson, delator do caso conhecido como mensalão.

Nascimentos

1792 – Victor Cousin, filósofo francês (m. 1867).

1793 – Carl Jonas Love Almqvist, poeta, crítico literário e compositor sueco (m. 1866).

1795 – François Nicholas Madeleine Morlot, cardeal francês (m. 1862).

1820 – Friedrich Engels, intelectual alemão, parceiro de Karl Marx (m. 1895).

1829 – Anton Rubinstein, pianista, maestro e compositor russo (m. 1894).

1834 – Etienne Laspeyres, professor de economia e estatística francês (m. 1913).

1837 – John Wesley Hyatt, engenheiro norte-americano (m. 1920).

1857 – Afonso XII, rei de Espanha (m. 1885).

1887 – Ernst Röhm, oficial alemão, co-fundador das Sturmabteilung (SA) nazis (m. 1934).

1905 – Albert W. Tucker, matemático do Canadá (m. 1995).

1923 – Gloria Grahame, atriz e cantora norte-americana (m. 1981).

1924 – Johanna Döbereiner, engenheira agrônoma teuto-brasileira (m. 2000).

1932 – Gato Barbieri, saxofonista e compositor argentino.

1943 – Randy Newman, cantor, compositor e pianista norte-americano.

1948 – Agnieszka Holland, escritora polonesa.

1952 – Rolf Österreich, ex-patinador e técnico de patinação alemão.

1953 – Ewald Lienen, ex-futebolista alemão.

1957 – Yasutaro Matsuki, ex-futebolista e treinador de futebol japonês.

1959 – Judd Nelson, ator norte-americano.

1976 – Ryan Kwanten, ator australiano.

1979 – Chamillionaire, rapper norte-americano.

1980 – Stuart Taylor, futebolista inglês.

1986 – Benjamin Angoua, futebolista marfinense.

1987 – Karen Gillan, atriz escocesa.

1992 – Adam Hicks, ator norte-americano.

Falecimentos

1859 – Washington Irving, escritor norte-americano (n. 1783).

1861 – Manuel Antônio de Almeida, escritor brasileiro (n. 1831).

1934 – Coelho Neto, escritor brasileiro (n. 1864).

1944 – Antonio Rocco, pintor ítalo-brasileiro (n. 1880).

1954 – Enrico Fermi, físico italiano (n. 1901).

1965 – José Campos de Figueiredo, escritor português (n. 1899).

1968 – Enid Blyton, escritora inglesa (n. 1897).

1975 – Erico Verissimo, escritor brasileiro (n. 1905).

1978 – Peyroteo, futebolista português (n. 1918).

2002 – Mahicon José Librelato da Silva, futebolista brasileiro (n. 1981).

2008 – German Skurygin, atleta russo (n. 1963).

2010 – Leslie Nielsen, ator e comediante canadense (n. 1926).

2014 – Roberto Gómez Bolaños, ator e comediante mexicano (n. 1929).

