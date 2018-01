Fatos históricos do dia 29 de janeiro

Eventos

1886 — Karl Benz inventa o primeiro motor de automóvel movido a gasolina.

1888 — Um incêndio destrói o Teatro Variedades de Madri (Espanha).

1890 — Equador e Estados Unidos reconhecem a República do Brasil (v. Proclamação da República Brasileira).

1942 — Homologado o Protocolo do Rio de Janeiro que estabeleceu fronteiras provisórias entre o Equador e Peru.

1943 — Os presidentes Roosevelt, dos EUA, e Getúlio Vargas, do Brasil, se encontram na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tratam, entre outras, do envio de tropas brasileiras para combater na Europa.

1960 — O Presidente Juscelino Kubitschek recebe Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, em Brasília. A visita do líder norte-americano foi um dos pontos marcantes de seu governo.

1963 — A Comunidade Econômica Europeia repulsa a petição de ingresso da Grã-Bretanha.

1976 — Fundação do Joinville Esporte Clube.

1979 — A província de Cidade Real passa por graves inundações, devido a chuvas torrenciais.

1981 — Adolfo Suárez abandona seu cargo de presidente do Governo espanhol e do partido União de Centro Democrático.

1986 — Um avião DC-3 da Aerocalifórnia cai perto do aeroporto de Mochis (México), causando a morte de seus 21 ocupantes.

2005 — Gilberto Gil é aplaudido pelo discurso em defesa do Software Livre no Fórum Social Mundial.

2006 — Tempestade de neve no Centro e Sul de Portugal (incluindo Lisboa).

Nascimentos

1907 — Clóvis Graciano, pintor, desenhista e ilustrador brasileiro (m. 1988).

1932 — Tommy Taylor, futebolista inglês (m. 1958).

1939 — Germaine Greer, escritora australiana.

1945 — Tom Selleck, ator estadunidense.

1966 — Romário, ex-futebolista e político brasileiro.

1970 — Heather Graham, atriz estadunidense.

1973 — Soraya Moraes, cantora e compositora brasileira.

1978 — Débora Lamm, atriz brasileira.

1983 — Alex Figge, automobilista estadunidense.

1991 — Eloy Casagrande, músico brasileiro.

1999 — Vinícius Moreno, ator brasileiro.

Falecimentos

1632 — Jan Porcellis, pintor holandês (n. 1584).

1820 — Jorge III do Reino Unido (n. 1738).

1859 — William Hickling Prescott, historiador norte-americano (n. 1796).

1860 — Ernst Moritz Arndt, escritor alemão (n. 1769).

1905 — José do Patrocínio, jornalista, escritor e ativista político brasileiro (n. 1854).

1956 — Henry Louis Mencken, jornalista e crítico social estadunidense (n. 1880).

2009 — Hélio Gracie, mestre de arte marcial brasileiro (n. 1913).

2011 — Geórgia Gomide, atriz brasileira (n. 1937).

2013 — Walter Zanini, historiador, crítico de arte e curador brasileiro (n. 1925).

2015 — Colleen McCullough, escritora australiana (n. 1937).

