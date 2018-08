Fatos históricos do dia 3 de agosto

Eventos

1914 – França, Bélgica e Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha, iniciando a Primeira Guerra Mundial. O estopim foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho. Até 3 de agosto, todas as potências entram na guerra, menos a Itália.

1920 – O tenente Guilherme Paraense ganha, nas Olimpíadas da Antuérpia, a primeira medalha de ouro brasileira na história dos Jogos Olímpicos, na prova de tiro com revólver a 30 metros.

1928 – A primeira transmissão mundial de uma televisão em cores é feita em Londres, na Inglaterra.

1947 – Holandeses e indonésios aceitam o cessar-fogo na Indonésia, após pedido da ONU.

1952 – Fim dos Jogos Olímpicos de Helsinki, nos quais a URSS participa, como União, pela primeira vez, após a participação como Rússia há 40 anos.

1957 – Proclamação da independência da Malásia.

1958 – O submarino Nautilus, dos Estados Unidos, propulsionado por combustível atômico, realiza a primeira navegação na história abaixo da camada de gelo do Polo Norte.

1975 – Um avião comercial fretado cai em Agadir, Marrocos, e 188 pessoas morrem.

1977 – Morrem 150 mineiros na explosão de uma mina em Moçambique; e a escritora Rachel de Queiroz é a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras.

1981 – Um golpe militar derruba o presidente da Bolívia, general Luis García Meza, substituído por uma Junta Militar presidida pelo general Celso Torrelio.

1984 – Primeira greve geral na Argentina contra o governo do presidente Raúl Alfonsín.

1985 – Morrem 130 dos 160 ocupantes de um avião que explodiu no aeroporto de Dallas (EUA).

1988 – O fim da censura e da tortura, além da liberdade de expressão intelectual e de imprensa no Brasil, é aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte.

1996 – Atentado terrorista no metrô de Paris.

2000 – A União Europeia inicia a discussão de um caso contra a empresa norte-americana Microsoft, alegando que a companhia aplicava uma discriminação na concessão de licenças e negava-se a fornecer informações essenciais sobre seu sistema operacional Windows.

Nascimentos

1811 – Elisha Otis, inventor estadunidense (m. 1861).

1902 -Carlos Cachaça, compositor brasileiro (m. 1999).

1903 – Habib Bourguiba, político tunisiano (m. 2000).

1907 – Ernesto Geisel, 32º Presidente do Brasil (m. 1996).

1926 – Tony Bennett, cantor estadunidense.

1940 – Martin Sheen, ator estadunidense.

1963 – Isaiah Washington, ator estadunidense.

1973 – Isabel Fillardis, atriz brasileira.

1977 – Tom Brady, jogador de futebol americano estadunidense.

1979 – Evangeline Lilly, atriz e modelo canadense.

1983 – Mamie Gummer, atriz estadunidense.

1984 – Ryan Lochte, nadador estadunidense.

1991 – Mayra Aguiar, judoca brasileira.

1992 – Karlie Kloss, modelo estadunidense.

Falecimentos

1958 – Peter Collins, automobilista britânico (n. 1931).

1966 – Lenny Bruce, ator, comediante e roteirista estadunidense (n. 1925).

1983 – Carolyn Jones, atriz estadunidense (n. 1930).

2002 – Linneu Dias, ator, cineasta e escritor brasileiro (n. 1928).

2012 – Severino Araújo, maestro brasileiro (n. 1917).

2016 – Chris Amon, piloto neozelandês de Fórmula 1 (n. 1943).

