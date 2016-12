Fatos históricos do dia 3 de dezembro

Eventos

1818 – Illinois torna-se o 21 Estado norte-americano.

1839 – Bula do papa Gregório XVI condena e proíbe a escravidão de negros.

1870 – Vem a público o Manifesto Republicano que tem como um dos principais redatores Quintino Bocaiúva.

1905 – Prisão de Leon Trotski.

1963 – Criação da Base Aérea de Brasília.

1965 – Os Beatles lançam o seu 6 álbum, Rubber Soul.

1967 – O médico Christian Barnard realiza o primeiro transplante de coração, no Hospital Groote Schuur, na Cidade do Cabo (África do Sul).

1973 – A sonda Pioneer 10 sobrevoa o planeta Júpiter a aproximadamente 131 mil quilômetros.

1974 – A sonda Pioneer 11 sobrevoa o planeta Júpiter a aproximadamente 46 mil quilômetros.

1976 – Fidel Castro se diploma presidente da República de Cuba.

1979 – Onze pessoas morrem na correria para conseguir melhores lugares no show da banda The Who em Cincinnati (Estados Unidos).

1992 – Enviado o primeiro SMS, no Reino Unido, com o texto “Merry Christmas” (Feliz Natal, em português).

1994 – Lançamento do Playstation da Sony no Japão.

2000 – Gustavo Kuerten vence o Masters Cup de Lisboa (Portugal) e torna-se o primeiro e único tenista brasileiro a chegar ao topo do ranking da ATP (ranking mundial de tênis).

2013 – É lançada a Cartoon Network Portugal.

Nascimentos

1885 – Miguel Costa, general brasileiro, comandante da marcha que ficou conhecida como Coluna Prestes.

1886 – Karl Manne Georg Siegbahn, físico sueco (m. 1978).

1900 – Richard Kuhn, químico alemão (m. 1967).

1904 – Roberto Marinho, jornalista e empresário brasileiro (m. 2003).

1911 – Nino Rota, compositor italiano (m. 1979).

1923 – José Bonifácio Coutinho Nogueira, político e empresário brasileiro (m. 2002).

1927 – Andy Williams, cantor e compositor norte-americano.

1930 – Jean-Luc Godard, cineasta francês.

1948 – Ozzy Osbourne, músico inglês.

1958 – Gilberto Barros, apresentador de televisão brasileiro.

1960 – Julianne Moore, atriz norte-americana; e Daryl Hannah, atriz estadunidense.

1961 – Marcelo Fromer, músico brasileiro (m. 2001).

1963 – Terri Schiavo, mulher de St. Petersburg, Flórida (EUA), ícone da questão da eutanásia no início do século XXI (m. 2005).

1968 – Brendan Fraser, ator estadunidense.

1980 – Anna Chlumsky, atriz estadunidense; e Jenna Dewan, atriz norte-americana.

1981 – David Villa, futebolista espanhol.

1985 – Amanda Seyfried, atriz estadunidense.

Falecimentos

1894 – Robert Louis Stevenson, escritor britânico (n. 1850).

1902 – Prudente de Morais, terceiro presidente do Brasil (n. 1841).

1919 – Pierre-Auguste Renoir, pintor impressionista francês (n. 1841).

1939 – Louise Caroline Alberta, sexta criança e quarta filha da rainha Vitória do Reino Unido (n. 1848).

1959 – Gustavo Barroso, escritor, jornalista e político brasileiro, presidente da Academia Brasileira de Letras (n. 1888).

1960 – Antônio Silva, organista brasileiro (n. 1908).

1993 – Lewis Thomas, conselheiro de política e investigador estadunidense (n. 1913).

1999 – Scatman John, músico estadunidense (n. 1942).

1999 – Edmond Safra, banqueiro magnata libanês naturalizado brasileiro (n. 1932).

2002 – Glenn Quinn, ator irlandês (n. 1970).

2007 – Heloneida Studart, escritora, ensaísta, teatróloga, jornalista, defensora dos direitos das mulheres e política brasileira (n. 1932).

2009 – Estêvão Cardoso de Avelar, religioso brasileiro (n. 1917); e Leila Lopes, atriz brasileira (n. 1959).

