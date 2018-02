Fatos históricos do dia 3 de fevereiro

Eventos

1536 — Pedro de Mendoza funda a cidade de Buenos Aires.

1783 — Guerra da Independência dos Estados Unidos: a Espanha reconhece a independência dos Estados Unidos.

1843 — Começa o estado de sítio de Montevidéu, com as tropas do governo de Rosas.

1917 — Primeira Guerra Mundial: os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com a Alemanha.

1931 — Um terremoto destrói várias cidades da Nova Zelândia e causa a morte de mais de mil pessoas.

1959 — Queda de avião mata Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. A data se tornaria conhecida mais tarde como “O dia em que a música morreu”.

1966 — A espaçonave soviética não-tripulada Luna 9 realiza a primeira aterrissagem controlada auxiliada por foguetes na Lua.

1969 — Yasser Arafat é nomeado líder da OLP no Cairo.

1971 — O módulo lunar da missão Apollo 14 aterrissa na Lua.

1987 — Detido em Medellín e extraditado para os Estados Unidos o famoso narcotraficante colombiano Carlos Lehder.

1991 — O Partido Comunista Italiano deixa de existir oficialmente depois de 70 anos de história, ao aprovar sua conversão para Partido Democrático da Esquerda.

1994 — Lançamento do ônibus espacial Discovery com um astronauta russo a bordo, Sergei Krikalev, o primeiro em um veículo espacial americano.

2006 — Naufrágio de um navio de passageiros egípcio Salaam 98 no Mar Vermelho com 1310 pessoas a bordo que regressavam da peregrinação a Meca.

2011 – Ocorreu um blecaute no Nordeste do Brasil em 8 dos 9 Estados da região.

Nascimentos

1874 — Gertrude Stein, escritora e feminista estadunidense (m. 1946).

1894 — Norman Rockwell, pintor e ilustrador estadunidense (m. 1978).

1898 — Alvar Aalto, arquiteto finlandês (m. 1976).

1899 — Café Filho, político brasileiro (m. 1970).

1908 — Dulcina de Moraes, atriz brasileira (m. 1996).

1909 — Simone Weil, filósofa e escritora francesa (m. 1943).

1939 — Michael Cimino, cineasta norte-americano (m. 2016).

1941 — Sérgio Bittencourt, cantor e compositor brasileiro (m. 1979).

1943 — Blythe Danner, atriz estadunidense.

1946 — Maria Leopoldina Guia, fadista portuguesa (m. 2006).

1957 — Chico Serra, automobilista brasileiro.

1958 — Serginho Herval, baterista e cantor brasileiro (Roupa Nova).

1960 — Joachim Löw, treinador alemão de futebol.

1961 — Fernando Gonsales, cartunista brasileiro.

1963 — Felipe Fortuna, poeta, ensaísta e diplomata brasileiro.

1965 — Maura Tierney, atriz estadunidense.

1969 — Monique Curi, atriz brasileira.

1976 — Isla Fisher, atriz australiana.

1978 — Joan Capdevila, futebolista espanhol.

1990 — Sean Kingston, cantor norte-americano.

Falecimentos

1935 — Hugo Junkers, engenheiro alemão (n. 1859).

1942 — David Lopes, historiador português (n. 1867).

1959 — Buddy Holly, cantor e compositor estadunidense (n. 1936); Ritchie Valens, músico estadunidense (n. 1941); e The Big Bopper, músico estadunidense (n. 1930).

1966 — Herbert J. Yates, executivo norte-americano (n. 1880).

1978 — Otto Maria Carpeaux, crítico literário brasileiro (n. 1900).

1989 — John Cassavetes, cineasta estadunidense (n. 1929).

1992 — Mário Peixoto, diretor brasileiro (n. 1908).

1994 — Raúl Chato Padilla, ator mexicano (n. 1918).

2007 — Ángel Luis Bienvenida, toureiro espanhol (n. 1924).

2016 — Maurice White, músico norte-americano (n. 1941).

2017 — Marisa Letícia Lula da Silva, ex-primeira dama brasileira (n. 1950).

