Fatos históricos do dia 3 de janeiro

Eventos

929 — É eleito o Papa Estêvão VIII.

936 — É eleito o Papa Leão VII.

1496 — Leonardo da Vinci testa sem sucesso uma máquina voadora que tinha construído.

1507 — Da Vinci é contratado para pintar o quadro futuramente conhecido como a Mona Lisa.

1521 — Martinho Lutero é excomungado pelo papa Leão X.

1558 — Mem de Sá toma posse do cargo de Governador-geral do Estado do Brasil.

1615 — Portugueses expulsam os franceses do Maranhão.

1839 — Começa a Guerra do Ópio entre a China e a Grã-Bretanha. A causa do conflito foi a exportação ilícita de ópio à China pela Inglaterra.

1905 — Na Rússia, o Czar Nicolau II assina um decreto anistiando prisioneiros políticos.

1918 — A derrota do Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial culmina com a proclamação da República da Áustria. A Polônia torna-se independente da Rússia depois da Primeira Guerra Mundial.

1926 — Estabelecido em Portugal um regime militar.

1930 — No Brasil, Getúlio Vargas é empossado como chefe do governo provisório pela junta militar que depôs o ex-presidente Washington Luís.

1938 — Getúlio Vargas cria o programa oficial de rádio, A Voz do Brasil.

1964 — É derrubado por um golpe militar o presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro. Assume o general René Barrientos Ortuño.

1966 — É implantado o estado de sítio em todo o território da Guatemala.

1970 — Salvador Allende assume a presidência do Chile.

1973 — Estados Unidos lança a sonda espacial Mariner 10.

1974 — Isaac Rabin é eleito o primeiro-ministro de Israel.

1976 — O ex-presidente boliviano general Juan José Torres é assassinado em San Andrés de Giles, a 100 quilômetros de Buenos Aires, onde estava exilado.

1992 — O democrata Bill Clinton é eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez.

1994 — É lançado ao espaço a nave Atlantis, com seis astronautas a bordo; Terremoto mata 171 pessoas em Java, principal ilha da Indonésia.

1998 — Descarrila um trem de alta velocidade na Baixa Saxônia, Alemanha, matando 98 pessoas.

2000 — O chefe de Estado peruano Alberto Fujimori é proclamado oficialmente presidente eleito.

2004 — A sonda Spirit aterrissa com sucesso em Marte.

2005 —A ilha Tromelin passa a ser considerada como domínio do Estado francês.

Nascimentos

1195 — Tsuchimikado, imperador japonês (m. 1231).

1290 — Constança de Portugal, Rainha de Castela (m. 1313).

1892 — J. R. R. Tolkien, escritor inglês (m. 1973).

1898 — Luís Carlos Prestes, político brasileiro (m. 1990).

1905 — Ray Milland, ator britânico, vencedor do Oscar de melhor ator em 1946, por Farrapo Humano. (m. 1986).

1930 — Robert Loggia, ator estadunidense (m. 2015).

1946 — John Paul Jones, instrumentista britânico.

1956 — Mel Gibson, ator e cineasta estadunidense.

1969 — Matheus Nachtergaele, ator brasileiro.

1979 — Paulo Vilhena, ator brasileiro.

Falecimentos

1437 — Catarina de Valois, rainha consorte de Inglaterra (n. 1401).

1875 — Pierre Larousse, gramático e enciclopedista francês (n. 1817).

1903 — Alois Hitler, pai de Adolf Hitler (n. 1837).

2011 — Waldyr de Oliveira, ator e dublador brasileiro (n. 1925).

2015 — Chico de Assis, dramaturgo brasileiro (n. 1933).

Comentários