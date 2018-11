Fatos históricos do dia 3 de novembro

Eventos

1493 — Cristóvão Colombo avista pela primeira vez a ilha de Dominica no Mar do Caribe.

1821 — Independência da Nicarágua.

1930 — Getúlio Vargas torna-se chefe do governo provisório no Brasil.

1944 — Exército francês faz homenagem póstuma a Antoine de Saint-Exupéry.

1973 — Lançamento da sonda Mariner 10.

1985 — Keke Rosberg vence o Grande Prêmio da Austrália, a primeira corrida de Fórmula 1 na Oceania. É a sua última vitória na categoria.

1991 — Nelson Piquet disputa o GP da Austrália, sua última prova na Fórmula 1.

1992 — Bill Clinton eleito 42° presidente dos Estados Unidos.

1994 — Último eclipse total do sol no hemisfério sul do século XX.

1998 — É lançado o álbum The Masterplan, da banda britânica Oasis.

2005 — Os restos mortais de Nicolau Copérnico são encontrados em uma catedral na Polônia.

Nascimentos

1921 — Charles Bronson, ator norte-americano (m. 2003).

1935 — Betinho, sociólogo e ativista brasileiro (m. 1997).

1936 — Roy Emerson, ex-tenista australiano.

1943 — João Só, cantor e compositor brasileiro (m. 1992).

1945 — Gerd Müller, ex-futebolista alemão.

1949 — Anna Wintour, editora norte-americana da revista Vogue.

1952 — Reinaldo, humorista brasileiro, membro do grupo Casseta & Planeta.

1953 — Kate Capshaw, atriz norte-americana e esposa do cineasta Steven Spielberg.

1956 — Eike Batista, empresário brasileiro.

1957 — Dolph Lundgren, ator sueco.

1964 — Gregório Paixão, bispo brasileiro.

1969 — Luciana Gimenez, apresentadora brasileira.

1995 — Alice Wegmann, atriz brasileira; e Kendall Jenner, modelo americana.

Falecimentos

1633 — Lucio Massari, pintor italiano (n. 1569).

1864 — Gonçalves Dias, poeta brasileiro (n. 1823).

1867 — Domitila de Castro Canto e Melo, nobre brasileira (n. 1797).

1954 — Henri Matisse, pintor francês (n. 1869).

1962 — Ralph Hodgson, poeta inglês (n. 1871).

1998 — Bob Kane, roteirista, desenhista e quadrinista norte-americano (n. 1915).

2000 — Helvídio Nunes de Barros, político brasileiro (n. 1925).

2002 — Jonathan Harris, ator norte-americano (n. 1914).

2006 — Paul Mauriat, maestro francês (n. 1925).

2015 — Dorival Mateus da Costa, futebolista brasileiro (n. 1962).

