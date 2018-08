Fatos históricos do dia 30 de agosto

Eventos

1836 – Fundação do município de Houston, no Estado do Texas, nos Estados Unidos.

1875 – Ocorre o Motim das Mulheres na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte.

1893 – Esther Cleveland, filha do presidente Grover Cleveland é o primeiro (e único, até 2011) bebê a nascer na Casa Branca.

1918 – Vladimir Lênin, líder do Partido Bolchevique, é baleado após um discurso numa fábrica em Moscou.

1973 – O Quênia bane a caça de elefantes e o comércio do marfim.

1984 – Lançada a STS-41-D, primeira missão do ônibus espacial Discovery.

1991 – Independência do Azerbaijão.

1992 – Michael Schumacher vence pela primeira vez na Fórmula 1. A vitória do piloto alemão aconteceu em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

1999 – O povo do Timor-Leste decide, em referendo, pela independência.

2002 – Descobertos os asteroides (73495) 2002 QE43 e (73494) 2002 QF42.

Nascimentos

1871 – Ernest Rutherford, físico britânico (m. 1937).

1884 – Theodor Svedberg, químico sueco, vencedor do Prêmio Nobel de Química (m. 1971).

1887 – Ray Cummings, escritor estadunidense (m. 1957).

1898 – Shirley Booth, atriz estadunidense (m. 1992).

1911 – San Tiago Dantas, jornalista brasileiro (m. 1964).

1925 – Sandra Cavalcanti, política brasileira.

1928 – Bill Daily, comediante estadunidense.

1930 – Warren Buffett, empresário estadunidense.

1937 – Bruce McLaren, piloto neozelandês de Fórmula 1, criador da McLaren (m. 1970).

1941 – Nélson Xavier, ator brasileiro (m. 2017).

1952 – William Waack, jornalista brasileiro.

1962 – Marcantônio Vilaça, artista plástico brasileiro (m. 2000).

1972 – Cameron Diaz, atriz estado-unidense.

1987 – Jorge de Sá, ator brasileiro.

Falecimentos

1874 – Joaquim Xavier da Silveira, poeta e abolicionista brasileiro (n. 1840).

1953 – Gaetano Merola, maestro italiano (n. 1881).

1961 – Charles Coburn, ator estadunidense (n. 1877).

1963 – Axel Stordahl, músico estadunidense (n. 1913).

1981 – Múcio de Castro, jornalista brasileiro (n. 1915).

1993 – Isaurinha Garcia, cantora brasileira (n. 1923).

1995 – Agepê, cantor brasileiro (n. 1942).

2002 – J. Lee Thompson, cineasta britânico (n. 1914).

2003 – Charles Bronson, ator estadunidense (n.1921).

2006 – Glenn Ford, ator canadense (n. 1916).

2010 – Alain Corneau, cineasta francês (n.1943).

2015 – Wes Craven, produtor, argumentista e editor de cinema norte-americano (n. 1939).

Deixe seu comentário: