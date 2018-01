Fatos históricos do dia 30 de janeiro

Eventos

1942 — Segunda Guerra Mundial: Batalha de Amboina. As forças japonesas invadem a ilha de Amboina nas Índias Orientais Holandesas. Cerca de 300 soldados aliados capturados são massacrados no aeródromo de Laha. Três quartos dos prisioneiros de guerra restantes não sobreviveram ao final da guerra, incluindo 250 homens que foram enviados para a ilha Hainan no mar da China Meridional e nunca voltaram.

1945 — Segunda Guerra Mundial: MV Wilhelm Gustloff, repleto de refugiados alemães, afunda no mar Báltico depois de ter sido torpedeado por um submarino soviético, matando aproximadamente 9.500 pessoas.

1948 — Mahatma Gandhi é assassinado pelo extremista hindu Nathuram Godse.

1956 — Casa do líder dos direitos civis afro-americanos Martin Luther King Jr. é alvo de coquetéis molotov em retaliação ao boicote aos ônibus de Montgomery.

1968 — Guerra do Vietnã: lançamento da Ofensiva do Tet pelas forças vietcongues e do exército vietnamita do Norte contra o Vietnã do Sul, os Estados Unidos e seus aliados.

1972 — Conflito na Irlanda do Norte: Domingo Sangrento: paraquedistas britânicos abrem fogo contra manifestantes católicos em Derry, Irlanda do Norte, matando 13 pessoas; outra pessoa morre depois de lesões sofridas.

1979 — Boeing 707-323C cargueiro da Varig, pilotado pelo mesmo comandante do Voo RG-820, desaparece sobre o oceano Pacífico 30 minutos depois de decolar de Tóquio.

2007 — Microsoft lança o sistema operacional Windows Vista.

2013 — Naro-1 torna-se o primeiro veículo de lançamento fabricado pela Coreia do Sul.

Nascimentos

1914 — David Wayne, ator norte-americano (m. 1995).

1917 — Paul Frère, automobilista francês (m. 2008).

1919 — Waldir Calmon, pianista brasileiro (m. 1982).

1920 — Delbert Mann, diretor e produtor de cinema estadunidense (m. 2007).

1924 — Jaime Caetano Braun, poeta brasileiro (m. 1999).

1925 — Dorothy Malone, atriz estadunidense.

1930 — Gene Hackman, ator estadunidense.

1935 — Elsa Martinelli, atriz italiana (m. 2017).

1937 — Vanessa Redgrave, atriz britânica.

1940 — Teolinda Gersão, escritora portuguesa.

1941 — Dick Cheney, empresário e político norte-americano.

1945 — Otávio Augusto, ator brasileiro.

1947 — Steve Marriott, cantor, compositor e guitarrista britânico (m. 1991).

1951 — Phil Collins, músico britânico.

1965 — Marcelo Bonfá, músico brasileiro.

1970 — Maria Luísa Mendonça, atriz brasileira.

1971 — Luis Manuel Ávila, ator e cantor mexicano.

1974 — Christian Bale, ator britânico.

1975 — Juninho Pernambucano, ex-futebolista brasileiro.

1980 — Wilmer Valderrama, ator norte-americano.

Falecimentos

1948 — Mahatma Gandhi, político e pacifista indiano (n. 1869); e Orville Wright, inventor norte-americano (n. 1871).

1951 — Ferdinand Porsche, engenheiro de automóveis austríaco (n. 1875).

1962 — Manuel Dias de Abreu, médico brasileiro (n. 1891).

1963 — Francis Poulenc, compositor francês (n. 1899).

1984 — Luke Kelly, cantor e músico irlandês (n. 1940).

1989 — Carlos Alexandre, cantor e compositor brasileiro (n. 1957).

1994 — Pierre Boulle, escritor francês (n. 1912).

2002 — Ênio Santos, ator brasileiro (n. 1922).

2004 — José Álvaro Morais, cineasta português (n. 1943).

2006 — Coretta King, ativista norte-americana (n. 1927).

2007 — Sidney Sheldon, escritor norte-americano (n. 1917).

2011 — John Barry, maestro e compositor britânico (m. 1933).

