Fatos históricos do dia 31 de dezembro

Eventos

1937 – O presidente filipino Manuel Quezon oficializa o tagalo como língua nacional.

1941 – Vargas discursa para militares brasileiros analisando a situação do Brasil perante a guerra na Europa e o ataque japonês a Pearl Harbor; o dircurso é considerado pró-Aliados.

1943 – Ratificada pela Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu a emancipação de Duque de Caxias.

1947 – Emancipação do Municipio de Tucuruí, no estado do Pará, que até então era parte integrante do Municipio de Baião, no mesmo estado.

1964 – Fundação do Banco Central do Brasil e instituído o Conselho Monetário Nacional.

Nascimentos

1378 – Papa Calisto III (m. 1458)

1491 – Jacques Cartier, explorador francês (m. 1557)

1493 – Leonor Gonzaga, Duquesa de Urbino (m. 1570)

1514 – Andreas Vesalius, anatomista belga (m. 1564)

1617 – Bartolomé Esteban Murillo, pintor espanhol (m. 1682)

1668 – Herman Boerhaave, médico, botânico e humanista neerlandês (m. 1738)

1720 – Carlos Eduardo Stuart, pretendente ao trono da Inglaterra e Escócia (m. 1788)

1738 – Charles Cornwallis, general britânico (m. 1805)

1741 – Isabel de Parma, arquiduquesa consorte da Áustria (m. 1763)

1769 – Silvestre Pinheiro Ferreira, filósofo português (m. 1846)

1838 – Émile Loubet, político francês (m. 1929).

1860 – Manuel Lopes Rodrigues, pintor brasileiro (m. 1917).

1869 – Henri Matisse, pintor francês (m. 1954)

1877 – Lawrence Beesley, jornalista e autor britânico (m. 1967).

1880 – George Marshall, general norte-americano (m. 1959)

1885 – Vitória Adelaide de Schleswig-Holstein, duquesa consorte de Saxe-Coburgo-Gota (m. 1970).

1941 – Alex Ferguson, treinador escocês de futebol.

1942 – Andy Summers, guitarrista britânico.

1943 – Ben Kingsley, ator britânico.

John Denver, cantor e compositor norte-americano (m. 1997).

1944 – Neil Ross, dublador norte-americano.

1946 – Lyudmila Pakhomova, patinadora artística soviética (m. 1986).

1947 – Rita Lee, cantora e compositora brasileira.

Tim Matheson, ator estadunidense.

1948 – Donna Summer, cantora estadunidense (m. 2012).

1954 – Hermann Tilke, arquiteto alemão.

1957 – Fabrizio Meoni, motociclista italiano (m. 2005).

1959 – Val Kilmer, ator estadunidense.

1975 – Toni Kuivasto, futebolista finlandês.

1976 – Ibrahima Bakayoko, futebolista marfinense.

1983 – Jaqueline Carvalho, jogadora de vôlei brasileira.

1985 – Mulota Kabangu, futebolista congolês.

1986 – Emmanuel Koné, futebolista marfinense.

1990 – Patrick Chan, patinador artístico canadense.

1991 – Bojana Jovanovski, tenista sérvia.

Falecimentos

192 – Cômodo, imperador romano (n. 161).

335 – Papa Silvestre I (n. 285).

1194 – Leopoldo V, duque da Áustria (n. 1157).

1302 – Frederico III da Lorena, duque da Lorena (n. 1238).

1384 – John Wycliffe, teólogo inglês (n. 1328).

1510 – Branca Maria Sforza, imperatriz e rainha da Germânia (n. 1472).

1610 – Ludolph van Ceulen, matemático alemão (n. 1540).

1691 – Robert Boyle, físico inglês (n. 1627).

Comentários