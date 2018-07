Fatos históricos do dia 31 de julho

Eventos

1919 — O Parlamento da Alemanha aprova a Constituição de Weimar, a entrar em vigor em 14 de agosto.

1985 — O Coritiba Foot Ball Club é o primeiro clube paranaense a se sagrar campeão brasileiro de futebol, em um jogo contra o Bangu, no estádio do Maracanã, no Rio, diante de mais de 90 mil torcedores.

1987 — Um tornado F4 atinge a cidade de Edmonton, Alberta, Canadá.

2006 — Após 46 anos no poder, Fidel Castro deixa o cargo de presidente de Cuba, passando-o para seu irmão, Raúl Castro.

2008 — Comprovada existência de água em Marte.

Nascimentos

1886 — Fred Quimby, diretor e produtor de animação estadunidense (m. 1965).

1901 — Henriqueta Brieba, atriz brasileira (m. 1995).

1912 — Milton Friedman, economista estadunidense, premiado com o Prêmio de Ciências Econômicas de 1976 (m. 2006).

1914 — Louis de Funès, ator e roteirista francês (m. 1983).

1918 — Paul D. Boyer, químico estadunidense, vencedor do prêmio Nobel de Química.

1923 — Ahmet Ertegün, fundador da gravadora Atlantic Records (m. 2006).

1935 — Geoffrey Lewis, ator estadunidense (m. 2015).

1936 — Ignacio de Loyola Brandão, escritor brasileiro.

1942 — Alfredo Sternheim, cineasta brasileiro.

1948 — Hans Donner, designer alemão, naturalizado brasileiro.

1951 — Vladimir Capella, autor e dramaturgo brasileiro.

1963 — Eder Luiz, radialista e locutor esportivo brasileiro.

1965 — Nivaldo Prieto, apresentador, locutor esportivo e dublador brasileiro; e J. K. Rowling, escritora britânica.

1966 — Dean Cain, ator estadunidense.

1981 — Ana Cláudia Michels, modelo brasileira.

1988 — Charlie Carver, ator estadunidense; e Rayanne Morais, modelo e atriz brasileira.

1998 — Rico Rodriguez, ator estadunidense.

Falecimentos

1944 — Antoine de Saint-Exupéry, aviador e escritor francês (n. 1900).

1953 — Clodomir Cardoso, escritor, jornalista e político brasileiro (n. 1879).

1966 — Bud Powell, pianista estadunidense (n. 1924).

1988 — Francisco José, cantor português (n. 1924).

2008 — Athos Bulcão, artista plástico brasileiro (n. 1918).

2009 — Bobby Robson, jogador e treinador de futebol britânico (n. 1933).

2010 — Tom Mankiewicz, realizador americano (n. 1942).

Deixe seu comentário: