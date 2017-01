Fatos históricos do dia 4 de janeiro

Eventos

275 — É eleito o papa Eutiquiano.

1558 — Chegada de Mem de Sá no Brasil.

1642 — Guerra civil inglesa: tentativa de aprisionar 5 membros do Parlamento por traição falha.

1721 — Editado decreto que confirma os estatutos da Academia Real de História Portuguesa.

1798 — A pequena república de Mulhouse anexa-se à França.

1817 — Fundação do Condado de Bond (estado de Illinois, EUA).

1895 — O capitão francês Alfred Dreyfus, judeu, foi condenado por passar segredos militares aos alemães e perdeu sua patente em uma humilhante cerimônia em Paris. O caso virou exemplo do anti-semitismo que reinava na Europa.

1896 — Utah torna-se o 45 estado estadunidense.

1900 — Esta data é tida como referência à medida do segundo (1/31.556.925,9747 do tempo que levou a Terra a girar em torno do Sol a partir das 12 horas).

1918 — A Finlândia é reconhecida independente pela Rússia.

1922 — Depois de organizar uma greve contra o aumento de impostos, Mahatma Gandhi foi preso na Índia. Declarando-se culpado, foi solto em 1924.

1948 — Independência de Myanmar, antiga Birmânia.

1951 — Seul é capturada por forças chinesas e norte-coreanas.

1958 — Edmund Hillary atinge o Pólo Sul.

1960 — Assinado o tratado que cria a Associação Europeia de Livre Comércio.

1961 — Massacre de milhares de camponeses da zona da Baixa de Kassanje, em Angola.

1974 — Na Espanha, presta juramento o novo primeiro-ministro Arias Navarro.

Nascimentos

1338 — Maomé V de Granada, rei nasrida de Granada (m. 1391).

1567 — François d’Aguilon, matemático, físico e arquiteto belga (m. 1617).

1637 — Mattia de Rossi, arquiteto italiano (m. 1695).

1643 — Isaac Newton, físico britânico (m. 1727).

1747 — Vivant Denon, arqueólogo e artista francês (m. 1825).

1809 — Louis Braille, educador e inventor francês (m. 1852).

1829 — Tito Franco de Almeida, escritor e político brasileiro (m. 1899).

1839 — Casimiro de Abreu, poeta brasileiro (m. 1860).

1864 — George Albert Smith, cineasta britânico (m. 1959).

1871 — Rui Teles Palhinha, botânico e professor universitário português (m. 1957).

1891 — Manuel Dias de Abreu, médico, cientista e inventor brasileiro (m. 1962).

1900 — James Bond, ornitólogo estadunidense (m. 1989)

1929 — René Gagnaux, médico e missionário suíço (m. 1990).

1932 — Carlos Saura, cineasta espanhol.

1934 — Elias Gleizer, ator brasileiro (m. 2015)

1936 — Zilda Cardoso, atriz e humorista brasileira.

1939 — Igor Chislenko, futebolista russo (m. 1994).

1940 — Brian David Josephson, físico britânico.

1945 — Vesa-Matti Loiri, ator, músico e cantor finlandês.

1950 — Massimo Luca, músico italiano.

1954 — Oleg Romantsev, ex-futebolista e treinador russo.

Falecimentos

1248 — Sancho II de Portugal (n. 1209).

1309 — Ângela de Foligno, mística e santa cristã italiana (n. 1248).

1786 — Moisés Mendelssohn, filósofo alemão (n. 1729).

1825 — Fernando I das Duas Sicílias (n. 1751).

1941 — Henri Bergson, filósofo francês (n. 1859).

1960 — Albert Camus, escritor e filósofo francês (n. 1913).

1961 — Erwin Schrödinger, físico austríaco (n. 1887).

1969 — Daisy e Violet Hilton, gêmeas siamesas norte-americanas (n. 1908).

1965 — T. S. Eliot, poeta, dramaturgo e crítico literário britânico (n. 1888).

1985 — Brian Horrocks, militar britânico (n. 1895).

1986 — Christopher Isherwood, escritor britânico (n. 1904).

1986 — Phil Lynott, músico irlandês (n. 1949).

1988 — Henfil, cartunista brasileiro (n. 1944).

1990 — José Maria Santos, ator brasileiro (n. 1933).

1999 — Kisshomaru Ueshiba, aiquidoca japonês (n. 1921).

