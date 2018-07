Fatos históricos do dia 4 de julho

Eventos

1054 – Uma supernova é observada pelos Chineses e Ameríndios próximo à estrela ζ Tauri. Permanece, durante meses a fio, brilhante o suficiente para ser vista durante o dia. Seus restos formam a Nebulosa do Caranguejo.

1187 – Saladino derrota os cruzados comandados por Guy de Lusignan na Batalha de Hattin.

1569 – O Rei da Polônia e Grão-Duque da Lituânia, Sigismundo II, assina o documento que une a Polônia e a Lituânia, criando a República das Duas Nações.

1776 – Publicada a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Utilizado pela primeira vez na Declaração da Independência o nome “Estados Unidos da América”.

1810 – A França ocupa Amsterdã.

1833 – A vila da Horta (Açores) é elevada à categoria de Cidade.

1848 – Colocação da pedra fundamental na construção do Monumento a Washington.

1865 – Publicação de Alice no País das Maravilhas.

1946 – Independência das Filipinas.

1959 – Maria Esther Bueno se torna a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer um Grand Slam de tênis, no Torneio de Wimbledon.

1960 – Adoção da atual Bandeira dos Estados Unidos, representando seus 50 Estados.

1997 – A nave não tripulada “Mars Pathfinder” pousa em Marte e mostra as primeiras imagens da superfície do planeta vermelho, após uma viagem espacial de 500 milhões de quilômetros.

2005 – Os Estados Unidos lançam a sonda Deep Impact, construída para lançar um projétil contra o cometa 9P/Tempel 1 para estudos.

2009 – Após oito anos fechada para visitações em decorrência dos ataques de 11 de setembro de 2001, a Estátua da Liberdade é reaberta ao público.

2012 – Descoberta de uma nova partícula no Modelo Padrão Atômico, conhecida como Bóson de Higgs, ou popularmente “Partícula de Deus”, partícula essa a chave para desvendar a origem da massa dos objetos no universo e completar as teorias de física atuais.

Nascimentos

1694 – Louis-Claude Daquin, compositor francês (m. 1772).

1715 – Christian Fürchtegott Gellert, poeta alemão (m. 1769).

1768 – Adam Karl August von Eschenmayer, filósofo e médico alemão (m. 1852).

1790 – George Everest, geógrafo galês (m. 1866).

1807 – Giuseppe Garibaldi, patriota italiano, que lutou pela unificação de seu país (m. 1882).

1826 – Stephen Foster, compositor dos Estados Unidos (m. 1864).

1868 – Henrietta Leavitt, astrônoma norte-americana (m. 1921).

1872 – Calvin Coolidge, 30° Presidente dos Estados Unidos (m. 1933).

1882 – Louis B. Mayer, produtor de filmes dos Estados Unidos (m. 1957).

1883 – Rube Goldberg, cartunista dos Estados Unidos (m. 1970).

1947 – Luciano do Valle, locutor esportivo, apresentador e empresário brasileiro (m. 2014).

1959 – Victoria Abril, atriz espanhola.

1983 – Isabeli Fontana, modelo brasileira.

1996 – Ernesto Escobedo, tenista americano.

1999 – Moa Kikuchi, cantora e modelo japonesa.

Falecimentos

973 – Ulrico de Augsburgo, bispo e santo (n. 890).

1187 – Reinaldo de Châtillon, príncipe de Antioquia (n. 1125).

1336 – Isabel de Aragão, Rainha de Portugal (n. 1271).

1541 – Pedro de Alvarado, explorador espanhol (n. 1495).

1546 – Hayreddin Barbarossa, almirante otomano (n. 1478).

1582 – Dom Brás, compositor português.

1623 – William Byrd, compositor inglês (n. 1543).

1789 – Cláudio Manuel da Costa, jurista e poeta luso-brasileiro (n. 1729).

1826 – Thomas Jefferson, político norte-americano (n. 1743).

1848 – François-René de Chateaubriand, escritor francês (n. 1768).

1905 – Élisée Reclus, anarquista francês (n. 1830).

1920 – Max Klinger, pintor, escultor e artista gráfico alemão (n. 1857).

1934 – Marie Curie, cientista polonesa (n. 1867).

1948 – Monteiro Lobato, escritor brasileiro (n. 1882).

1953 – Marcelo Tupinambá, compositor brasileiro (n. 1889).

1992 – Ástor Piazzolla, bandolinista e compositor argentino (n. 1921).

2003 – Barry White, músico e compositor norte-americano (n. 1944).

2007 – José Agrippino de Paula, escritor brasileiro (n. 1937).

2009 – Robert Louis-Dreyfus, empresário francês (n. 1946).

