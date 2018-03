Fatos históricos do dia 4 de março

Eventos

1275 – Astrônomos chineses observam um eclipse total do sol.

1492 – O rei Jaime IV da Escócia faz uma aliança militar com a França contra a Inglaterra.

1493 – O explorador Cristóvão Colombo chega em Lisboa a bordo do seu navio Nina após a viagem do descobrimento da América.

1777 – Marquês de Pombal é demitido por decreto-régio.

1826 – Buenos Aires é escolhida capital argentina.

1861 – Guerra Civil Americana: antes que Abraham Lincoln assumisse o posto de presidente, 11 Estados escravagistas declararam secessão da União e criaram um novo país, os Estados Confederados da América.

1877 – O balé “O Lago dos Cisnes”, de Tchaikovsky, estreia no Teatro Bolshoi em Moscou (Rússia).

1894 – Grande incêndio em Xangai. Mais de mil construções são destruídas.

1914 – O Estado do Ceará é sitiado por intervenção federal.

1924 – A canção “Parabéns pra você” é publicada por Clayton Summy.

1936 – Primeiro voo do dirigível Hindenburg, na Alemanha.

1945 – O poeta chileno Pablo Neruda é eleito senador.

1950 – A animação em longa-metragem Cinderella, de Walt Disney, estreia nos Estados Unidos.

1952 – Ernest Hemingway conclui seu romance “O Velho e o Mar”.

1968 – Pablo Picasso doa sua série de quadros inspirada em “As Meninas” ao museu que leva seu nome em Barcelona (Espanha).

1974 – A Ponte Rio-Niterói, com 12,9 quilômetros de extensão e vão central de 300 metros, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, é inaugurada.

1975 – Charlie Chaplin é condecorado pela rainha Isabel II do Reino Unido.

1985 – A Food and Drug Administration aprova um exame de sangue para a aids, usado desde então para selecionar todas as doações de sangue nos Estados Unidos.

1989 – Time, Inc. e Warner Communications anunciam seu plano de fusão para a formação da Time Warner.

1994 – O ônibus espacial STS-62 (Columbia 16) é colocado em órbita; e quatro terroristas são condenados por explodir uma bomba no World Trade Center, em Nova York, matando seis pessoas e ferindo mais de mil.

1998 – A Suprema Corte dos Estados Unidos declara que as leis federais que proíbem o assédio sexual no trabalho também se aplicam quando as duas partes são do mesmo sexo.

Nascimentos

1910 – Tancredo Neves, político brasileiro (m. 1985).

1925 – Inezita Barroso, cantora e apresentadora brasileira (m. 2015); e Paul Mauriat, orquestrador francês (m. 2006).

1939 – Carlos Vereza, ator brasileiro.

1946 – Dadá Maravilha, ex-futebolista brasileiro.

1950 – Juca Kfouri, jornalista esportivo brasileiro.

1954 – Catherine O’Hara, atriz canadense.

1965 – Khaled Hosseini, escritor e médico afegão.

1974 – Gabriel, o Pensador, cantor e compositor brasileiro.

1988 – Josh Bowman, ator britânico.

1995 – David Lucas, ator brasileiro.

Falecimentos

1615 – Hans von Aachen, pintor alemão (n. 1552).

1811 – Mariano Moreno, político argentino (n. 1778).

1897 – Antônio Moreira César, militar brasileiro (n. 1850).

1918 – Leandro Gomes de Barros, escritor brasileiro (n. 1865).

1948 – Antonin Artaud, ator e diretor francês (n. 1896).

1994 – John Candy, comediante canadense (n. 1950).

2003 – Celly Campello, cantora brasileira (n. 1942).

2008 – Gary Gygax, escritor estadunidense (n. 1938); e Leonard Rosenman, compositor estadunidense (n. 1924).

2010 – Johnny Alf, compositor, cantor e instrumentista brasileiro (n. 1929); e Joaquim Fiúza, velejador português (n. 1908).

