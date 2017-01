Fatos histÃ³ricos do dia 5 de janeiro

Eventos

1477 — Luís XI derrota e mata o Duque de Borgonha Carlos, o Temerário em Nancy, Lorena, e anexa definitivamente aquela região ao domínio francês.

1728 — Fundação da Universidade de Havana, em Cuba.

1785 — Dona Maria I de Portugal promulga alvará que coíbe a proliferação de indústrias no Brasil.

1808 — Criação da primeira tipografia no Brasil.

1825 — Alexandre Dumas pai, aos 23 anos, participou de seu primeiro duelo. O autor de Os Três Mosqueteiros encheu suas obras com estas lutas. Dumas não se machucou seriamente, mas suas calças caíram durante o duelo.

1895 — Caso Dreyfus: os galões de oficial de Alfred Dreyfus são retirados numa cerimônia humilhante e este é condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo.

1907 — Promulgada no Brasil a Lei Adolfo Gordo, que autoriza a criação de sindicatos profissionais.

1914 — Henry Ford, da companhia automobilística Ford Motor Company, estabelece para seus funcionários um salário mínimo diário de 5 dólares.

1919 — Fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cujo militante número 7 foi Adolf Hitler.

1933 — A construção da ponte Golden Gate é iniciada.

1948 — Terroristas judeus destroem com explosivos uma ala do Hotel King David de Jerusalém. No atentado, morreram 20 pessoas.

1950 — A Grã-Bretanha rompe relações diplomáticas com a China nacionalista.

1955 — É inaugurado o último trecho, de 650 quilômetros, da ferrovia amazônica que une Brasil e Bolívia.

1956 — A atriz cinematográfica Grace Kelly anuncia seu noivado com o príncipe de Mônaco, Rainier III.

1982 — A sociedade dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos elege Marília Pêra, de Pixote, a melhor atriz de 1981.

1983 — O Barão de Tefé, navio oceanográfico brasileiro, desembarca na Antártida.

1984 — Comício pelas Diretas Já em São Paulo.

1985 — Nascem em um hospital de Paris os primeiros trigêmeos de proveta.

1999 — O presidente americano Bill Clinton anuncia a flexibilização da restrição comercial contra Cuba.

Nascimentos

1762 — Constanze Weber, esposa do compositor Mozart (m. 1842).

1855 — Raimundo Teixeira Mendes, filósofo e matemático brasileiro (m. 1927).

1915 — Humberto Teixeira, músico e compositor brasileiro (m. 1979).

1920 — Carmen Costa, cantora brasileira (m. 2007).

1930 — Carlos Aboim Inglez, intelectual e político português (m. 2002).

1931 — Robert Duvall, ator e diretor de filmes estadunidense.

1932 — Umberto Eco, escritor e filósofo italiano.

1938 — Juan Carlos da Espanha.

1941 — Hayao Miyazaki, cineasta japonês.

1946 — Diane Keaton, atriz estadunidense; e Tomohito de Mikasa, príncipe japonês (m. 2012).

1950 — Leda Nagle, jornalista brasileira.

1963 — Luís Carlos Winck, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1965 — Vinnie Jones, ator e ex-futebolista britânico.

1967 — Joe Flanigan, ator americano.

1969 — Marilyn Manson, cantor norte-americano.

1983 — Marcelo Nicácio, futebolista brasileiro.

1985 — Wellington Saci, futebolista brasileiro.

1987 — Sito Riera, futebolista espanhol.

Falecimentos

1066 — Eduardo, o Confessor (n. 1004).

1477 — Carlos, Duque da Borgonha (n. 1433).

1589 — Catarina de Médici, rainha consorte de França (n. 1519).

1711 — Manuel Botelho de Oliveira, político e poeta brasileiro (n. 1636).

1762 — Isabel da Rússia (n. 1709).

1910 — Léon Walras, economista francês (n. 1834).

1922 — Ernest Henry Shackleton, explorador irlandês (n. 1874).

1929 — Nicolau Nikolaevich, general russo (n. 1856).

1936 — Ramón María del Valle-Inclán, escritor espanhol (n. 1866).

1941 — Amy Johnson, pioneira da aviação britânica (n. 1903).

1998 — Sonny Bono, cantor, ator e político estadunidense (n. 1935).

2001 — Aldo César, ator e dublador brasileiro (n. 1928).

2011 — Lily Marinho, socialite brasileira (n. 1920).

2014 — Nelson Ned, cantor brasileiro (n. 1947).

