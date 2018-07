Fatos históricos do dia 5 de julho

Eventos

1811 – Independência da Venezuela.

1914 – O aviador Eduardo Pacheco Chaves fez o primeiro voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, em 4 horas e 40 minutos.

1922 – Levante dos 18 do Forte de Copacabana.

1924 – Levante Revolucionário em São Paulo que culmina na criação da Coluna Prestes.

1962 – Independência da Argélia.

1964 – A soprano Maria Callas fez sua última apresentação. Ela interpretou Tosca, de Giacomo Puccini, em Londres.

1981 – Um petroleiro da Companhia Vale do Rio Doce, ancorado no Rio Grande do Sul, causou um desastre ambiental derramando cerca de 120 mil barris de petróleo no mar.

2006 – Através de um referendo, os habitantes de Montenegro votaram pela separação do país da República da Sérvia.

Nascimentos

1853 – Cecil Rhodes, empresário e político britânico (m. 1902).

1922 – Hélio Bicudo, jurista e político brasileiro.

1926 – Ivo Pitanguy, cirurgião plástico brasileiro (m. 2016).

1949 – Silvio Santisteban, compositor e violonista brasileiro.

1950 – Huey Lewis, ator, cantor e letrista americano.

1956 – Monique Evans, modelo, atriz e apresentadora de televisão brasileira.

1972 – Ingrid Guimarães, atriz brasileira.

1975 – Hernán Crespo, ex-futebolista e treinador de futebol argentino.

1977 – Renata Fan, apresentadora de televisão brasileira.

1981 – Gianne Albertoni, modelo e apresentadora brasileira.

1988 – Luma Costa, atriz brasileira.

Falecimentos

1833 – Joseph Nicéphore Niépce, inventor francês (n. 1765).

1969 – Leo McCarey, diretor de cinema norte-americano (n. 1898).

1989 – Bispo do Rosário, artista plástico brasileiro (n. 1909).

2000 – Edgar Cardoso, engenheiro de pontes português (n. 1913).

2004 – Rodger Ward, automobilista estadunidense (n. 1921).

2009 – John Bachar, alpinista norte-americano (n. 1957).

2017 – Joaquín Navarro-Valls, jornalista e médico espanhol (n. 1936).

