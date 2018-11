Fatos históricos do dia 5 de novembro

Eventos

1897 — Presidente Prudente de Morais sofre atentado, mas escapa ileso.

1912 –– Woodrow Wilson é eleito Presidente dos Estados Unidos.

1935 — Surge o Monopoly, jogo que foi levado ao Brasil com o nome de Banco Imobiliário.

1937 — Adolf Hitler preside um encontro secreto onde discutiu seus planos para adquirir o “espaço vital” ao povo alemão.

1945 — A Colômbia é admitida como Estado-membro da ONU.

1982 — Inauguração da Usina hidrelétrica de Itaipu na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a maior do mundo na época.

1994 — É publicada uma carta do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, anunciando que ele sofre de Alzheimer.

1996 –– Benazir Bhutto é destituída do cargo de primeira-ministra do Paquistão; e o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, é reeleito para mais quatro anos de mandato.

2006 –– O atleta brasileiro Marílson dos Santos vence a Maratona de Nova York; e Saddam Hussein é condenado à morte na forca.

2007 –– A Coreia do Norte inicia o processo de desmanche de suas instalações nucleares.

2008 — Barack Obama é eleito presidente dos Estados Unidos.

2015 — Rompimento de barragem em Bento Rodrigues, subdistrito do município brasileiro de Mariana, em Minas Gerais, deixa 19 mortos e se torna o maior desastre ambiental da História do País após a lama alcançar o curso do Rio Doce e posteriormente, nas semanas seguintes, o oceano Atlântico.

Nascimentos

1780 — Friedrich Kohlrausch, pedagogo alemão (m. 1867).

1797 — Joaquim Cândido Soares de Meireles, médico-cirurgião e político brasileiro (m. 1888).

1815 — Martins Pena, dramaturgo e diplomata brasileiro (m. 1848).

1849 — Ruy Barbosa, jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador brasileiro (m. 1923).

1887 — Paul Wittgenstein, pianista austríaco-americano (m. 1961).

1889 — Charles B. Mintz, produtor cinematográfico norte-americano (m. 1939).

1907 — Rubem Berta, primeiro funcionário e presidente da companhia aérea Varig (m. 1966).

1911 — Roy Rogers, ator e músico estadunidense (m. 1998).

1913 — Vivien Leigh, atriz inglesa (m. 1967).

1931 — Ike Turner, músico norte-americano (m. 2007).

1933 — Paulo César Saraceni, ator e diretor brasileiro (m. 2012).

1938 –– Enéas Carneiro, médico e político brasileiro (m. 2007).

1941 — Art Garfunkel, músico estadunidense.

1948 –– Bernard-Henri Lévy, filósofo e escritor francês.

1954 — Alejandro Sabella, ex-futebolista e treinador argentino de futebol.

1959 — Bryan Adams, músico canadense.

1960 –– Tilda Swinton, atriz estadunidense.

1967 –– Marcelo D2, cantor e compositor brasileiro; e Thaíde, rapper e apresentador brasileiro.

1968 –– Mr. Catra, compositor e cantor brasileiro (m. 2018).

1983 –– Alexa Chung, modelo e apresentadora inglesa.

1987 — Kevin Jonas, guitarrista e backing vocal norte-americano da banda Jonas Brothers.

Falecimentos

1942 — George M. Cohan, cantor, compositor e dramaturgo norte-americano (n. 1878).

1944 — Alexis Carrel, cirurgião e biologista francês (n. 1873).

1979 — Graça Mello, ator, diretor e dramaturgo brasileiro (n. 1914).

1983 — Humberto Mauro, cineasta brasileiro (n. 1897).

2007 –– Paul Norris, artista de quadrinhos norte-americano (n. 1914).

2012 — Leonardo Favio, ator, cantor e roteirista argentino (n. 1938).

