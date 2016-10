Fatos históricos do dia 6 de outubro

Eventos

891 – É eleito o papa Formoso.

1807 – Humphry Davy inicia as primeiras experiências com a eletrólise, com a obtenção do elemento químico potássio.

1831 – Revolta no Corpo de Artilharia da Marinha do Brasil, na Ilha das Cobras, repelida pela Guarda Nacional.

1846 – João Carlos de Saldanha de Oliveira e Daun (futuro Duque de Saldanha) toma posse como primeiro-ministro de Portugal, substituindo Pedro de Sousa Holstein.

1889 – Hans Meyer, Ludwig Purtscheller e o guia Yohana Lauwo alcançam o topo do Kilimanjaro.

1927 – O Cantor de Jazz, primeiro filme falado da história, tem pré-estreia em Nova York.

1965 – O presidente Castelo Branco envia ao Congresso medidas para endurecer o regime ditatorial no Brasil.

1974 – Emerson Fittipaldi conquista o mundial de Fórmula 1 pela segunda vez.

1977 – Primeiro voo do avião de caça MiG-29.

1979 – Papa João Paulo II visita a Casa Branca.

1981 – Anwar Sadat, presidente do Egito, é assassinado por extremistas islâmicos.

1985 – Nigel Mansell vence pela primeira vez na carreira e Alain Prost é campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, e é também o primeiro título da França na Fórmula 1.

1991 – Elizabeth Taylor se casa com Larry Fortensky, seu oitavo marido.

2000 – Slobodan Milosevic, último ditador da fase comunista da Europa, anuncia sua renúncia ao cargo.

2002 – Canonização de Josemaría Escrivá, fundador da Opus Dei.

Nascimentos

1767 – Henri Christophe, rei e líder revolucionário do Haiti (m. 1820).

1773 – Luís Filipe I, rei da França (m. 1850).

1866 – Reginald Fessenden, inventor canadense (m. 1932).

1888 – Roland Garros, tenista e pioneiro francês da aviação (m. 1918).

1898 – Mitchell Leisen, cineasta norte-americano (m. 1972).

1906 – Janet Gaynor, atriz e cantora norte-americana (m. 1984).

1916 – Ulysses Guimarães, político brasileiro (m. 1992).

1921 – Zé Keti, compositor brasileiro (m. 1999).

1934 – Lia Wyler, tradutora brasileira de Harry Potter.

1936 – Leopoldo Rassier, cantor, compositor e poeta brasileiro (m. 2000).

1973 – Ioan Gruffudd, ator britânico.

2000 – Klara Castanho, atriz brasileira.

Falecimentos

23 – Wang Mang, fundador da Dinastia Xin (n. 45 a.C.).

1101 – Bruno de Colônia, fundador da Ordem dos Cartuxos (n. 1030).

1536 – William Tyndale, padre e acadêmico inglês que traduziu a Bíblia para a versão inicial do moderno inglês (n. 1484).

1644 – Isabel de Bourbon, princesa francesa (n. 1602).

1940 – Adolfo Lutz, cientista brasileiro (n. 1855).

1989 – Bette Davis, atriz norte-americana (n. 1908).

1992 – Denholm Elliott, ator britânico (n. 1922).

2011 – Diane Cilento, atriz norte-americana (n. 1933).

Comentários