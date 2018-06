Fatos históricos do dia 7 de junho

Eventos

1654 – Luís XIV é coroado Rei da França.

1692 – A cidade de Port Royal, na Jamaica, é sacudida por um terremoto; em apenas três minutos, 1.600 pessoas são mortas, e 3.000 ficam seriamente feridas.

1862 – Os Estados Unidos e o Reino Unido concordam em deixar de fazer o comércio de escravos.

1905 – A Noruega declara sua separação da União de Kalmar.

1914 – O primeiro navio atravessa o Canal do Panamá.

1929 – A Cidade do Vaticano se torna um Estado soberano com a assinatura do Tratado de Latrão.

1942 – Segunda Guerra Mundial: A batalha de Midway termina com a vitória crucial dos Estados Unidos sobre a marinha e força aérea japonesa.

1977 – 500 milhões de pessoas assistem na televisão ao dia principal das celebrações do Jubileu da rainha Elizabeth II.

Nascimentos

1839 – Tobias Barreto de Meneses, escritor brasileiro (m. 1889).

1868 – Charles Rennie Mackintosh, arquiteto e designer britânico (m. 1928).

1893 – Gillis Grafström, patinador artístico sueco (m. 1938).

1917 – Dean Martin, ator e cantor norte-americano (m. 1995).

1928 – Geraldo Casé, produtor, escritor e diretor de TV brasileiro (m. 2008).

1929 – Antonio Carbajal, ex-futebolista mexicano.

1930 – Dolores Duran, cantora brasileira (m. 1959).

1940 – Tom Jones, cantor e compositor britânico.

1944 – Aguinaldo Silva, novelista brasileiro.

1945 – Wolfgang Schüssel, político austríaco.

1948 – Toninho Baiano, futebolista brasileiro (m. 1999).

1950 – Gary Graham, ator norte-americano.

1952 – Liam Neeson, ator norte-irlandês.

1957 – Christina Rocha, jornalista, modelo, apresentadora de televisão e atriz brasileira; e Ary França, ator brasileiro.

1958 – Prince, multi-instrumentista, músico e dançarino norte-americano (m. 2016).

1963 – Cuca, treinador de futebol brasileiro.

1967 – Dave Navarro, músico norte-americano.

1968 – Carla Marins, atriz brasileira.

1970 – Cafu, ex-futebolista brasileiro.

1973 – Eduardo Sterzi, poeta, jornalista e crítico brasileiro.

1974 – Flávia Alessandra, atriz brasileira.

1981 – Anna Kournikova, ex-tenista e modelo russa.

1982 – Bruno de Lucca, apresentador e ator brasileiro.

1990 – Iggy Azalea, cantora australiana.

Falecimentos

1731 – William Aikman, pintor britânico (n. 1682).

1954 – Alan Turing, matemático e cientista da computação britânico (n. 1912).

1977 – Otto Kaiser, patinador artístico austríaco (n. 1901).

1980 – Adalgisa Nery, poeta, jornalista e política brasileira (n. 1905).

1989 – Chico Landi, automobilista brasileiro (n. 1907); Nara Leão, cantora brasileira (n. 1942); e Paulo Leminski, poeta e escritor brasileiro (n. 1944).

2010 – Antônio Lopes de Sá, escritor e contador brasileiro (n. 1927); e Viana Junior, humorista brasileiro (n. 1941).

2013 – Malu Rocha, atriz brasileira (n. 1946).

2015 – Christopher Lee, ator britânico (n. 1922).

