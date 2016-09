Fatos históricos do dia 7 de setembro

Eventos

1822 – É declarada a Independência do Brasil em relação ao domínio de Portugal; o príncipe-regente é saudado em São Paulo como o primeiro Imperador do País e executa o Hino da Independência.

1884 – São libertados em Porto Alegre os últimos escravos da cidade.

1907 – Viagem inaugural do transatlântico britânico Lusitania.

1911 – O poeta francês Guillaume Apollinaire é preso sob suspeita de roubo da tela “Mona Lisa”; fundação do Grêmio Esportivo Brasil, em Pelotas.

1920 – Criação da Ufrgs (Universidade Federal do Rio de Janeiro), primeira universidade federal do País, pelo presidente da República Epitácio Pessoa.

1922 – Primeira transmissão de rádio no Brasil, com discurso do presidente Epitácio Pessoa.

1949 – Fundação oficial da República Federal da Alemanha, a chamada “Alemanha Ocidental”.

1961 – Toma posse o presidente brasileiro João Goulart e inicia-se o primeiro regime parlamentarista no País.

1979 – Início das transmissões da emissora norte-americana ESPN.

1996 – O rapper Tupac Shakur é morto a tiros em Las Vegas (EUA).

2016 – Abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Nascimentos

1872 – Carlos Magalhães de Azeredo, diplomata e escritor brasileiro (m. 1963).

1889 – Octávio Tarquínio de Sousa, advogado, jornalista e escritor brasileiro (m. 1959).

1922 – Paulo Autran, ator brasileiro (m. 2007).

1936 – Buddy Holly, músico, cantor e compositor norte-americano.

1940 – Dario Argento, produtor e argumentista de cinema italiano.

1942 – Gabriele Veneziano, físico italiano.

1944 – José Roberto Wright, ex-árbitro de futebol brasileiro.

1949 – Gloria Gaynor, cantora norte-americana.

1950 – Mário Sérgio, ex-jogador, treinador e comentarista brasileiro de futebol.

1951 – Chrissie Hynde, vocalista e guitarrista da banda de rock The Pretenders; Morris Albert, cantor e compositor brasileiro.

1952 – Paulo Markun, jornalista e escritor brasileiro.

1961 – Ricardo Graça Mello, ator brasileiro.

1967 – Toni Garrido, cantor, compositor, líder do grupo Cidade Negra e ator brasileiro.

1970 – Giovane Gávio, ex-jogador brasileiro de voleibol.

1971 – Maria Beltrão, jornalista brasileira.

1985 – Luiza Valdetaro, atriz brasileira.

1987 – Evan Rachel Wood, atriz estadunidense.

Falecimentos

1949 – José Orozco, pintor mexicano (n. 1883).

1956 – António dos Santos Graça, etnógrafo, jornalista e político português (n. 1882).

1962 – Karen Blixen, escritora dinamarquesa (n. 1885).

1978 – Keith Moon, baterista britânico (n. 1946).

1983 – Cid Pinheiro Cabral, jornalista esportivo e escritor brasileiro (n. 1915).

1985 – Rodney Porter, médico britânico (n. 1917).

2004 – Miriam Pires, atriz brasileira (n. 1927).

2005 – Sergio Endrigo, cantor italiano (n. 1933).

2009 – Rui Viotti, jornalista e locutor esportivo brasileiro (n. 1929).

2014 – Miltinho, cantor brasileiro (n. 1928).

Comentários