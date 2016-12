Fatos histÃ³ricos do dia 8 de dezembro

Eventos

1560 – Fundação da cidade de Guarulhos (São Paulo).

1839 – O vocábulo cartografia é empregado pela primeira vez pelo historiador português Visconde de Santarém, em uma carta endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen.

1854 – Definição do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX, na Bula Ineffabilis Deus.

1863 – É criado o futebol moderno.

1869 – Início do Primeiro Concílio do Vaticano.

1941 – Segunda Guerra Mundial: Os Estados Unidos declaram guerra ao Japão após o ataque a Pearl Harbor.

1942 – Fusão do Club de Regatas Botafogo com o Botafogo Football Club dando origem ao Botafogo de Futebol e Regatas.

1965 – Encerramento do Segundo Concílio do Vaticano.

1974 – A Monarquia é rejeitada na Grécia.

1979 – Lançamento do álbum The Wall do Pink Floyd.

1983 – Retorno das apresentações da esquadrilha da fumaça, no Brasil.

2000 – O juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto é preso depois de oito meses foragido.

2001 – A Transbrasil fica sem dinheiro para colocar combustíveis em seus aviões. É o fim da empresa aérea.

2003 – Implosão da Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru).

2004 – Realizado o terceiro encontro de cúpula sul-americano.

Nascimentos

65 a.C. – Horácio, poeta romano (m. 8 a.C.).

1542 – Maria Stuart, Rainha da Escócia (m. 1587).

1861 – Georges Méliès, ilusionista francês e um dos precursores do cinema (m. 1938).

1864 – Camille Claudel, escultora francesa (m. 1943).

1865 – Jean Sibelius, compositor finlandês (m. 1957).

1886 – Diego Rivera, pintor mexicano (m. 1957).

1894 – Florbela Espanca, poetisa portuguesa (m. 1930, no mesmo dia).

1916 – Cláudio Vilas-Boas, sertanista brasileiro (m. 1998).

1924 – Oswaldo Sargentelli, radialista, apresentador de televisão e empresário da noite brasileiro (m. 2002).

1926 – Joachim Fest, escritor alemão (m. 2006).

1936 – David Carradine, ator estadunidense (m. 2009); e Jorge Gerdau Johannpeter, empresário brasileiro.

1943 – Jim Morrison, cantor, compositor e poeta estadunidense (m. 1971).

1947 – Ângela Leal, atriz brasileira.

1953 – Kim Basinger, atriz estadunidense.

1964 – Teri Hatcher, atriz estadunidense.

1966 – Sinéad O’Connor, cantora, compositora e multi-instrumentista irlandesa.

1976 – Dominic Monaghan, ator inglês.

1980 – Salomon Olembé, futebolista camaronês.

1981 – David Martínez, automobilista mexicano.

1989 – Artem Gomelko, goleiro bielorrusso.

1993 – AnnaSophia Robb, atriz e cantora estadunidense.

Falecimentos

1625 – Cristina de Holstein-Gottorp, rainha consorte da Suécia (n. 1573).

1830 – Benjamin Constant, escritor e político francês (n. 1767).

1854 – George Boole, matemático britânico (n. 1814).

1894 – Pafnuti Tchebychev, matemático russo (n. 1821).

1903 – Herbert Spencer, filósofo britânico (n. 1820).

1930 – Florbela Espanca, poetisa portuguesa (n. 1894).

1945 – Alexander Siloti, pianista e compositor russo (n. 1863).

1975 – Gary Thain, músico neozelandês (n. 1948).

1975 – Plínio Salgado, político e jornalista brasileiro (n. 1895).

1978 – Golda Meir, política israelense (n. 1898).

1980 – John Lennon, músico e compositor britânico (n. 1940).

1984 – Vladimir Chelomei, cientista soviético (n. 1914).

1994 – Tom Jobim, músico brasileiro (n. 1927).

1999 – Milton Carneiro, ator e humorista brasileiro (n. 1923).

2000 – Omar Fontana, empresário brasileiro (n. 1927).

2004 – Dimebag Darrell, guitarrista norte-americano (n. 1966).

2008 – Xavier Perrot, automobilista suíço (n. 1932).

2009 – Elza Cansanção Medeiros, militar brasileira (n. 1921).

