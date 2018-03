Fatos históricos do dia 8 de março

Eventos

1618 — Johannes Kepler formula a terceira lei do movimento planetário.

1669 — O vulcão Etna, que ainda hoje está ativo na Itália, causa a morte de mais de 20 mil pessoas. A erupção destruiu a cidade de Catânia.

1694 — É fundada a Casa da Moeda do Brasil.

1702 — Ana Stuart, irmã de Maria II, torna-se Rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda.

1808 — A família real portuguesa e a sua corte desembarcam no Rio de Janeiro, vindas de Lisboa.

1817 — É fundada a Bolsa de Valores de Nova York.

1910 — A aviadora francesa Raymonde de Laroche torna-se a primeira mulher a receber uma licença de piloto.

1911 — Primeiro protesto a favor do voto feminino.

1917 — Protestos do Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo marcam o início da Revolução de Fevereiro (assim chamada porque era fevereiro no calendário juliano).

1918 — Ocorre o primeiro caso de gripe espanhola, o começo de uma devastadora pandemia.

1921 — O presidente do governo espanhol, Eduardo Dato, é assassinado quando saía do edifício do parlamento em Madri.

1950 — A União Soviética anuncia a existência de sua bomba atômica.

1974 — É inaugurado o Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle.

2000 — Os Correios do Brasil lançam um selo em homenagem às mulheres pioneiras da aviação no país: Anésia Pinheiro Machado, Teresa De Marzo e Ada Rogato.

2014 — Voo Malaysia Airlines 370 desaparece na rota de Kuala Lumpur para Pequim. Acredita-se que a aeronave caiu no Oceano Índico, na costa da Austrália, com a perda de todas as 239 pessoas a bordo.

Nascimentos

1830 — João de Deus, poeta português (m. 1896).

1860 — Manuel dos Santos Lostada, político e poeta brasileiro (m. 1923).

1879 — Otto Hahn, químico alemão (m. 1968).

1886 — Edward Calvin Kendall, químico estadunidense (m. 1972).

1900 — Howard Aiken, pioneiro da computação estadunidense (m. 1973).

1903 — Milton Fontes Magarão, médico brasileiro (m. 1986).

1910 — Claire Trevor, atriz estadunidense (m. 2000).

1911 — Maria Bonita, cangaceira brasileira (m. 1938).

1929 — Hebe Camargo, apresentadora de televisão e cantora brasileira (m. 2012).

1941 — Neuza Borges, atriz brasileira.

1960 — Dora Pellegrino, atriz brasileira; e Paulo Luna, historiador, professor e poeta brasileiro.

1961 — Ângela Figueiredo, atriz brasileira.

1962 — Tom Cavalcante, humorista e apresentador de televisão brasileiro.

1965 — Caio Júnior, futebolista e técnico de futebol brasileiro (m. 2016).

1971 — Letícia Sabatella, atriz e cantora brasileira.

1976 — Freddie Prinze Jr., ator estadunidense.

1977 — James Van Der Beek, ator estadunidense.

1980 — Renata Dominguez, atriz brasileira.

1982 — Marjorie Estiano, atriz e cantora brasileira.

Falecimentos

1837 — Domingos Sequeira, pintor português (n. 1768).

1855 — William Poole, pugilista estadunidense (n. 1821).

1920 — Rafael Obligado, poeta argentino (n. 1851).

1922 — Henrique Schaumann, farmacêutico e político brasileiro (n. 1856).

1926 — Floro Bartolomeu, médico e político brasileiro (n. 1876).

1973 — Ron McKernan, músico estadunidense (n. 1945).

1975 — George Stevens, diretor estadunidense (n. 1904).

1996 — Alfredo Vicente Scherer, cardeal brasileiro (n. 1903).

2005 — César Lattes, físico brasileiro (n. 1924).

2011 — Mike Starr, músico estadunidense (n. 1966).

2015 — Inezita Barroso, cantora e apresentadora brasileira (n. 1925).

