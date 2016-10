Fatos históricos do dia 8 de outubro

Eventos

1600 – San Marino adota sua constituição, utilizada até hoje.

1871 – Ocorre o grande incêndio de Chicago (EUA).

1906 – Realizado a primeira navegação de um barco a vapor pelo Rio Paraná.

1912 – É fundado o Royal Flying Corps (Força Aérea) na Inglaterra.

1945 – Formação do Movimento de Unidade Democrática, de oposição ao regime de Antônio de Oliveira Salazar em Portugal.

1965 – Golpe Militar de 1964: na televisão, Carlos Lacerda chama Castelo Branco de “traidor da revolução”, rompe com o governo e renuncia à sua candidatura.

1967 – Che Guevara é capturado na Bolívia.

1986 – Vazamento de água radioativa da Usina Angra I, no Rio de Janeiro.

1988 – Última apresentação ao vivo do cantor Freddie Mercury em carreira solo.

1998 – José Saramago foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura.

Nascimentos

1799 – Evaristo da Veiga, poeta, jornalista, político e livreiro brasileiro, membro da ABL e autor do Hino à Independência (m. 1837).

1866 – Manoel da Costa Lima, desbravador e construtor brasileiro (m. 1955).

1895 – Juan Domingo Perón, militar e presidente argentino (m. 1974).

1905 – Raul Roulien, ator brasileiro (m. 1997).

1910 – Paulette Dubost, atriz francesa (m. 2011).

1930 – Pepper Adams, saxofonista e compositor norte-americano (m. 1986).

1943 – Chevy Chase, ator norte-americano.

1948 – Johnny Ramone, guitarrista dos Ramones (m. 2004); e Marcelo Picchi, ator brasileiro.

1949 – Sigourney Weaver, atriz norte-americana.

1953 – Aldine Muller, atriz brasileira.

1956 – Paulo Castelli, ex-ator brasileiro.

1957 – Guilherme Karam, ator brasileiro (m. 2016).

1961 – Royce do Cavaco, cavaquinista, cantor e compositor brasileiro.

1965 – C. J. Ramone, baixista dos Ramones.

1970 – Matt Damon, ator norte-americano.

1974 – Martin Henderson, ator neozelandês.

1976 – Karina Bacchi, atriz e modelo brasileira.

1982 – Ildi Silva, atriz brasileira.

1985 – Bruno Mars, cantor e compositor norte-americano.

1986 – Will Brooks, lutador norte-americano de MMA.

1987 – Ana Carolina Dias, atriz e apresentadora brasileira.

1993 – Molly Quinn, atriz norte-americana.

1997 – Bella Thorne, atriz e cantora norte-americana.

Falecimentos

1754 – Henry Fielding, escritor de novelas e teatro inglês (n. 1707).

1803 – Vittorio Alfieri, escritor italiano (n. 1749).

1869 – Franklin Pierce, 14 presidente dos Estados Unidos (n. 1804).

1879 – Miguel Grau Seminario, militar peruano (n. 1834).

1953 – Nigel Bruce, ator e cantor mexicano-americano (n. 1895).

1967 – Clement Attlee, militar, político e jurista inglês (n. 1883).

1987 – Konstantinos Tsatsos, político grego (n. 1899).

1992 – Willy Brandt, político alemão (n. 1913).

1999 – Zezé Macedo, atriz brasileira (n. 1916).

2004 – Jacques Derrida, filósofo argelino (n. 1930).

2005 – Fernando Bonini, desenhista brasileiro de histórias em quadrinhos.

2008 – Francisco Jesuíno Avanzi (Chicão), futebolista brasileiro (n. 1949).

2012 – Rafael Lesmes, futebolista espanhol (n. 1926).

