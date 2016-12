Fatos históricos do dia 9 de dezembro

Eventos

1830 – No Brasil, o então povoado de Cocais, na província de São Paulo, é elevado a freguesia da vila de Itu com o nome de Indaiatuba por decreto imperial.

1839 – Maceió se torna capital da então Província de Alagoas.

1898 – O coronel John Patterson consegue caçar o primeiro dos dois leões assassinos que mataram cerca de 140 pessoas na região de Tsavo, no Quênia.

1955 – Emancipação política do município de Santa Fé – Paraná.

1958 – Emancipação política do município de Novo Brasil, em Goiás.

1966 – Barbados e Emirados Árabes Unidos são admitidos como Estados-Membros da ONU.

1987 – Eclode a Intifada: rebelião palestina nos territórios ocupados e no setor árabe de Jerusalém.

1992 – Lady Diana e o Príncipe Charles se separam.

1994 – Começa a ser delineado o acordo da Área de Livre Comércio das Américas na Cimeira das Américas, na cidade de Miami.

1996 – O inovador navegador para web, o Opera, é lançado.

2004 – O Ala-armador do Houston Rockets, Tracy McGrady consegue um feito histórico no basquetebol. Após estar perdendo por 74 a 64 com 47 segundos do fim do jogo, McGrady fez 13 pontos na etapa final e virou o jogo por 81 a 80.

2007 – um terremoto de 4,9 graus na escala Richter atinge todos os 76 imóveis da comunidade rural de Caraíbas, em Itacarambi (MG) – um dos imóveis desmoronou sobre uma criança de 5 anos, que morreu (a primeira morte causada por um terremoto no Brasil).

Nascimentos

1392 – Pedro de Portugal, regente de Portugal entre 1439 e 1448 (m. 1449).

1594 – Gustavo II Adolfo, rei da Suécia (m. 1632).

1608 – John Milton, escritor inglês (m. 1674).

1888 – Maria de Arruda Müller, educadora e poetisa brasileira (m. 2001).

1894 – Aníbal Machado, escritor brasileiro (m. 1964).

1895 – Isidora Dolores Ibárruri Gómez, líder comunista espanhola (m. 1989).

1905 – Dalton Trumbo, roteirista e romancista estadunidense (m. 1976).

1909 – Douglas Fairbanks Jr., ator norte-americano (m. 2000).

1916 – Kirk Douglas, ator estadunidense.

1929 – John Cassavetes, ator e diretor norte-americano (m. 1989).

1933 – Milton Gonçalves, ator brasileiro.

1934 – Judi Dench, atriz inglesa.

1941 – Beau Bridges, ator estadunidense.

1944 – Zé Geraldo, cantor e compositor brasileiro.

1953 – John Malkovich, ator estadunidense.

1962 – Felicity Huffman, atriz norte-americana.

1980 – Zé Roberto, futebolista brasileiro.

1984 – Ester Aparecida dos Santos, futebolista brasileira.

1986 – Louise Cliffe, modelo e atriz britânica.

1991 – Choi Minho, cantor, rapper, dançarino, ator, letrista, modelo, apresentador e MC sul coreano (Shinee).

Falecimentos

1573 – André de Resende, arqueólogo português (n. 1500).

1641 – Van Dyck, pintor belga (n. 1599).

1669 – Papa Clemente IX (n. 1600).

1706 – Pedro II de Portugal (n. 1646).

1728 – Nuno Marques Pereira, padre e escritor luso-brasileiro (n. 1652).

1750 – João V de Portugal (n. 1689).

1854 – Almeida Garrett, escritor português (n. 1799).

1867 – Ashbel Green Simonton, missionário estadunidense (n. 1833).

1971 – Ralph Johnson Bunche, diplomata estadunidense (n. 1904).

1972 – William Dieterle, cineasta alemão (n. 1893).

1977 – Clarice Lispector, escritora brasileira (n. 1920).

1980 – James Neilson, cineasta estadunidense (n. 1918).

1989 – R. G. Springsteen, diretor de cinema norte-americano (n. 1904).

2002 – Stan Rice, poeta norte-americano (n. 1942).

2007 – Rafael Sperafico, automobilista brasileiro (n. 1981).

2012 – André José Adler, ator, locutor e comentarista brasileiro (n. 1944).

2013 – Eleanor Parker, atriz norte-americana (n. 1922).

