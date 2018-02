Fatos históricos do dia 9 de fevereiro

Eventos

474 — Início do reinado do imperador bizantino Zenão I.

1849 — Proclamada a república romana.

1858 — É inaugurada a segunda ferrovia brasileira, entre Recife e São Francisco.

1885 — Os primeiros japoneses se instalam no Havaí.

1895 — Invenção do Voleibol por William George Morgan nos Estados Unidos.

1900 — A Taça Davis é criada.

1915 — Primeira Guerra Mundial: É encerrado o Canal do Suez a todos os navios de países neutrais.

1917 — Primeira Guerra Mundial: A Alemanha dá início à guerra submarina.

1928 — O general nicaraguense Augusto César Sandino empreende uma ofensiva contra as tropas dos Estados Unidos que ocupam a Nicarágua.

1939 — Osvaldo Aranha, chanceler do Brasil, desembarca em Nova York (EUA) para uma entrevista com o presidente americano Franklin Delano Roosevelt.

1942 — Segunda Guerra Mundial: Líderes militares dos Estados Unidos realizam sua primeira reunião formal para discutir a estratégia estadunidense.

1963 — Primeiro voo do Boeing 727.

1964 — Os Beatles fazem a sua primeira aparição na televisão americana no The Ed Sullivan Show. Foi a maior audiência na época, 73 milhões de televisores ligados, superado apenas pela ida do homem à Lua.

1969 — O Boeing 747 faz o primeiro voo comercial.

1971 — Apollo 14 retorna à Terra após o terceiro pouso humano na Lua.

1986 — Aparição do Cometa Halley.

Nascimentos

1404 — Constantino XI Paleólogo, imperador bizantino (m. 1453).

1885 — Alban Berg, compositor austríaco (m. 1935).

1890 — Carolina Nabuco, escritora brasileira (m. 1981).

1891 — Ronald Colman, ator norte-americano (m. 1958).

1907 — Victor Civita, jornalista e empresário brasileiro (m. 1990).

1909 — Carmen Miranda, atriz e cantora luso-brasileira (m. 1955).

1912 — Apolônio de Carvalho, militar brasileiro (m. 2005).

1922 — Kathryn Grayson, atriz e soprano norte-americana (m. 2010).

1942 — Carole King, cantora e compositora norte-americana.

1944 — Alice Walker, escritora estadunidense.

1954 — Monique Lafond, atriz brasileira.

Falecimentos

1881 — Fiódor Dostoiévski, escritor russo (n. 1821).

1946 — Júlio Prestes, político brasileiro (n. 1882).

1961 — Carlos Luz, político brasileiro (n. 1894).

1964 — Ary Barroso, radialista e compositor brasileiro (n. 1903).

1981 — Bill Haley, músico estadunidense (n. 1925).

1997 — Mário Henrique Simonsen, político brasileiro (n. 1935).

2002 — Margarida do Reino Unido (n. 1930).

