Fatos históricos do dia 9 de outubro

Eventos

1446 — O alfabeto Hangul é criado na Coreia.

1514 — Casamento de Luís XII da França com Maria Tudor.

1582 — Devido à implantação do calendário gregoriano, este dia não existe neste ano na Itália, Polônia, Portugal e Espanha.

1604 — Supernova 1604, a mais recente supernova observada na Via Láctea.

1645 — Jacob Kettler, duque da Curlândia, casa-se com a princesa Luísa Carlota de Brandemburgo.

1793 — Revolução Francesa: Lyon é retomada aos monárquicos por republicanos.

1820 — Guayaquil declara independência da Espanha

1831 — Criado o Corpo de Municipais Permanentes, atual Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

1888 — Abertura do Monumento a Washington a visitação pública.

1944 — Segunda Guerra Mundial: Primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o premiê da União Soviética Josef Stalin começam uma conferência de nove dias em Moscou para discutir o futuro da Europa.

1962 — Uganda torna-se uma República.

1967 — Um dia depois de ser capturado, Che Guevara é executado.

1986 — O musical O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber, estreia no West End londrino.

1988 — Lucas Moreira Neves toma posse de seu cardinalato.

1989 — Em Leipzig, Alemanha Oriental, 70 000 protestantes exigem a legalização de grupos de oposição e reformas democráticas.

1991 — Equador entra na lista dos países da Convenção de Berna para proteção dos direitos autorais.

2004 — São realizadas eleições no Afeganistão.

2006 — YouTube é comprado pelo Google, por U$1,65 bilhão.

2011 — Sebastian Vettel conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1, tornando-se o mais jovem piloto a conquistar 2 títulos da categoria.

Nascimentos

1835 — Camille Saint-Saëns, compositor, pianista e organista francês (m. 1921)

1853 — José do Patrocínio, jornalista, orador, poeta e romancista brasileiro (m. 1905)

1859 — Alfred Dreyfus, oficial francês, centro do caso Dreyfus (m. 1935)

1863 — Alexander Siloti, pianista e compositor russo (m. 1945)

1873 — Karl Schwarzschild, astrônomo e físico alemão (m. 1916)

1881 — Victor Klemperer, professor de filologia e uma das testemunhas do Holocausto (m. 1960)

1890 — Aimee McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos (m. 1944)

1893 — Mário de Andrade, escritor e idealizador da Semana de Arte Moderna (m. 1945).

1900 — Ismael Nery, pintor brasileiro (m. 1934).

1945 — Taiguara, cantor e compositor brasileiro (m. 1996).

1949 — Maria Cláudia, atriz brasileira.

1950 — Jody Williams, professor norte-americano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1997.

1951 — Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues , empresária brasileira, presidente das lojas varejistas Magazine Luiza.

1952 — Sharon Osbourne, esposa do músico Ozzy Osbourne.

1957 — Marcelo Crivella, cantor, líder religioso e político brasileiro.

1961 — Julian Bailey, piloto inglês de corridas.

1964 — Guillermo del Toro, ator e diretor mexicano.

1966 — Armindo Magalhães, escritor e professor universitário português.

1967 — Eddie Guerrero, wrestler norte-americano (m. 2005).

1973 — Fabio Lione, cantor italiano.

1975 — Sean Lennon, músico estado-unidense, filho de John Lennon e Yoko Ono.

Falecimentos

1958 — Papa Pio XII (n. 1876).

1985 — Emílio Garrastazu Médici, político brasileiro (n. 1905).

1990 — Carlos Alberto da Costa Nunes, poeta brasileiro (n. 1897).

1995 — Alec Douglas-Home, político britânico (n. 1903).

1996 — Newton Faller, cientista da computação brasileiro (n. 1947).

1999 — João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata brasileiro (n. 1920).

2000 — David Dukes, ator norte-americano (n. 1945).

2005 — Clóvis Bornay, museólogo e carnavalesco brasileiro (n. 1916).

2014 — Fernando de Sousa, jornalista português (n. 1949).

Comentários