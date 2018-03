Faustão compra uma cobertura triplex com piscina e 20 vagas de garagem por 35 milhões de reais

Fausto Silva não economizou na hora de escolher seu novo endereço em São Paulo. O apresentador do Domingão do Faustão comprou uma cobertura triplex no bairro Jardim Europa, um dos mais luxuosos da capital paulista. De acordo com a coluna Terraço Paulistano, publicada pela revista Veja São Paulo, o imóvel do apresentador, previsto para ser entregue em novembro deste ano, quando as obras devem ser encerradas, tem 1.413 metros quadrados e custou 35 milhões de reais ao comunicador. Com uma piscina exclusiva, o apartamento também conta com isolamento acústico na tubulação do banheiro, além de disponibilizar 20 vagas de garagem para seu proprietário.

Apresentador costuma abrir casa para festas

Assim como Luciano Huck, que ofereceu sua mansão para o casamento de Michelle Alves e Guy Oseary, Faustão também costuma reunir amigos em festa em sua casa. No final de 2017, logo após Maria Joana vencer a mais recente edição do Dança dos Famosos, o apresentador convidou os participantes do quadro e alguns convidados de seu programa, como Marina Ruy Barbosa, para uma comemoração em sua casa. Em outra ocasião, Viviane Araújo mostrou várias fotos e vídeos de uma festa de Halloween na casa de Faustão.

Deixe seu comentário: