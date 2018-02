Faustão passa por angioplastia após ser diagnosticado com obstrução de artéria

O apresentador Fausto Silva, 67 anos, passou por uma angioplastia, procedimento para desobstruir artérias, bloqueadas total ou parcialmente por placas de gordura. Ele foi diagnosticado com obstrução de uma artéria exames de rotina, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Um desses exames, a cintilografia do miocárdio, detectou a obstrução de uma artéria e a necessidade de um cateterismo para investigar vasos sanguíneos e o interior do coração. O procedimento foi realizado na quarta-feira e houve ainda a necessidade de implantação de dois stents.

O apresentador do programa Domingão do Faustão passou bem e recebeu alta nesta quinta-feira.

O programa de domingo já estava gravado e vai ao ar normalmente. Na semana seguinte, passado o Carnaval, no domingo do dia 18 de fevereiro, a previsão é que a atração volte a ser transmitida ao vivo.

O procedimento

“O cateterismo pode ter duas funções: diagnóstico ou tratamento. O primeiro consiste em avançar um cateter por dentro de uma artéria até chegar no coração, e lá injetar contraste. Artérias levam o sangue do coração a algum lugar. Quando a pessoa tem doença coronária, as artérias vão se entupindo e o espaço disponível para a passagem do sangue diminui”, explicou Ibraim Masciarelli Pinto, cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).

“Se sobra mais da metade do vaso [livre para passagem do sangue], geralmente o caso recebe tratamento clínico, a pessoa ¡ca em observação. Se o entupimento é maior, você pode avaliar se o caso precisa de revascularização. Pode ser feita por cirurgia ou stent”, continuou o médico.

“O stent é o cateterismo terapêutico. O médico pega uma artéria da perna, chega até o coração e avança um balãozinho por dentro. Em cima desse balão tem um tubinho metálico, o stent. O catéter chega até o ponto que está entupido e solta o stent. Ele esmaga a placa de gordura que estava entupindo o vaso e limitando a passagem do sangue. O stent esmaga essa placa e restaura o espaço para o sangue passar”, conclui.

Rei do improviso

Nascido em 2 de maio de 1950, Fausto Silva iniciou sua carreira pro¡ssional como locutor de rádio aos 14 anos, na cidade de Campinas. Ainda na década de 1960, começou a trabalhar como repórter esportivo.

Nos gramados, aprendeu a improvisar durante transmissões, qualidade que o faria se destacar mais tarde na televisão.

A convite do apresentador Blota Júnior (1920-1999), Faustão se mudou do interior para São Paulo em 1969 para trabalhar como repórter de um jornal da TV Record e apresentar um noticiário da Rádio Record.

Assim, ampliou sua área de atuação – além dos esportes, cobria política e cidades, como o incêndio do Edifício Joelma, em 1974.

Sua primeira passagem pela TV Globo ocorreu em 1982, como comentarista esportivo do Bom Dia São Paulo. No ano seguinte, foi para a Rádio Excelsior comandar um programa humorístico, o Balancê, ao lado dos jornalistas Osmar Santos e Juarez Soares e dos comediantes Nelson “Tatá” Alexandre e Carlos Alberto, o Escova.

O sucesso no Balancê o levou para a Gazeta, onde foi convidado por Goulart de Andrade (1933-2016) para ter um quadro no Comando da Madrugada, o Perdidos na Noite. A repercussão foi tão grande que virou um programa próprio, na Record de São Paulo, em julho de 1984. Com produção mambembe e convidados trash, a atração ganhou público e crítica.

Em 1986, Faustão migrou para a Band, onde o Perdidos na Noite ganhou exibição nacional. Não demorou para a Globo chamar de volta seu ¡lho pródigo e, em 1989, Fausto Silva reestreou na emissora como repórter de Carnaval, entrevistando personalidades no Camarote do Faustão.

Em março, ele estreou o Domingão do Faustão, que está prestes a completar 28 anos ininterruptos no ar. Em 2009, com problemas de diabetes e pressão alta, o apresentador se submeteu a uma cirurgia bariátrica, em que é feita a redução do estômago.

Em 2016, durante conversa com Jô Soares, ele contou que perdeu 40 quilos depois do procedimento. “É ridículo. Já vi amigos que perderam 70, 80 quilos”, brincou ele.

Deixe seu comentário: