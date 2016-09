Faustino da Rosa Júnior representa o Brasil em congresso sobre gestão hospitalar

Especialista em Direito Médico, Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior representou a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH) e o Grupo Educacional Facinepe no 36º Congresso do Colégio Uruguaio de Administradores de Serviços de Saúde (Cuass). O evento aconteceu no Instituto Militar de Ensino Superior, em Montevidéu, na (14) e -feira (15), e reuniu os maiores administradores no segmento da saúde internacional.

Segundo o especialista, o congresso é extremamente importante para desenvolver e ampliar potenciais soluções na gestão hospitalar e, ao mesmo tempo, melhor a qualidade do atendimento oferecido à população. “A integração em gestão hospitalar é relevante porque essa troca de experiências, especialmente no que diz respeito às questões governamentais que envolvem o aspecto de reestruturação hospitalar, são interessantes do ponto de vista de custeio quanto do ponto de vista de qualificação”, destacou Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior sobre encontro promovido pela Federação Latino-americana de Administradores de Saúde.

O tema O Hospital do Futuro foi o mote de diversas palestras e discussões durante o congresso. O objetivo, atual e futuro, é que, além do conforto do paciente, sua saúde seja o foco principal de atenção e que os profissionais tenham as melhores condições para prestar esse cuidado. Mais do que isso, questões ambientais e de melhor preparo para estes profissionais fizeram parte das palestras e conferências, entre elas: Hospitais Sem Papel, Arquitetura Hospitalar e Formação dos Recursos Humanos no Hospital do Futuro.

Acerca do assunto, em sua fala, Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior evidenciou que o hospital do futuro não é o que irá acontecer e, sim, o que os condutores da gestão hospitalar irão fazer acontecer. “Nesse ponto, as dificuldades, os alentos e também as grandes soluções, as experiências do Uruguai, Argentina e Chile são muito similares à brasileira. Embora o Sistema Único de Saúde tenha pulverizado as gestões municipalmente e nos outros países latino-americanos tenhamos uma padronização nacional, em nível de gestão hospitalar, temos uma similitude ao que temos de dificuldades e potenciais soluções”, explica.

Na ocasião, Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior comentou a importância do intercâmbio com gestores de instituições que se dedicam à pós-graduação e com gestores hospitalares. “Me sinto renovado na gestão hospitalar, atualizado, quero agradecer aos companheiros pelo carinho, especialmente ao Ministro da Saúde do Uruguai, que me recebeu com muito conforto. Todos se esmeraram em me tratar muito bem aqui e isso faz com que eu retorne muito contente ao Brasil”, agradece.

Comentários