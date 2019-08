A Secretaria da Fazenda antecipará parcelas do calendário de julho e que fará, nesta terça (20), depósito no valor de R$ 5.000 aos servidores que recebem acima de R$ 2.500. O próximo depósito será dia 30, no valor de R$ 2.000, para quem recebe líquido até R$ 7.000. Os servidores que recebem acima desse valor terão os salários quitados em 10 de setembro.

