Fazenda Brasil Florestal e 3 Marias Agronegócios conquistam maior título da Exposição de Itajaí

Sob a avaliação do jurado Flávio Montenegro Alves, o macho BF ITANHOMI DA BRASIL FLORESTAL TE653, da Fazenda Brasil Florestal, de Itaiópolis, propriedade de Nivaldo Dzyekanski, recebeu o título de grande campeão da Exposição de Itajaí (SC). A matriz TE 317H DA 3 MARIAS – BISMARCK, da Fazenda 3 Marias, de Videira, garantiu a posição de grande campeã da competição. O julgamento, realizado no sábado (27/7), no Parque Municipal do Agricultor Gilmar Graf, evidenciou a grande qualidade genética dos exemplares Angus.

O touro FLORIPANA TEI208 BISMARCK, da Cabanha Floripana, de Urupema, levou o título de reservado de grande campeão. Já o terceiro melhor macho escolhido foi o exemplar BF JOCELIM DA BRASIL FLORESTAL TE790, também da Fazenda Brasil Florestal. Entre as fêmeas, a reservada de grande campeã eleita nesta edição foi a matriz FLORIPANA TE309 REGISTRY, também da Cabanha Floripana. A Fazenda 3 Marias levou o título de terceira melhor fêmea com a matriz IA371 DA 3 MARIAS – PRIORITY.

Para o vice-presidente do Núcleo Catarinense de Criadores de Angus, Álvaro Paim, a participação dos criadores em eventos como esse é importante para a divulgação da raça no País. “Nenhuma outra raça teve maior participação na Exposição de Itajaí do que a Angus”, afirma. Segundo Alves, os animais que participaram da exposição seguem o padrão racial da Angus. “Como vimos nas últimas exposições, a homogeneidade da raça é algo que sempre se destaca, na festa do colono não foi diferente”.

