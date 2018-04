Fazenda Quinta da Estância promove no mês de abril diversas atividades em parceria com Tribo Mbyá Guaraní de Viamão

Desde 1998, a Fazenda Quinta da Estância e a tribo Mbyá Guaraní de Viamão desenvolvem atividades em parceria para aproximar alunos da cultura indígena. Ao longo do mês de abril, a Fazenda oferece o Programa do Povos Indígenas para que alunos possam aprender mais sobre os primeiros Povos do Rio Grande do Sul com atividades pedagógicas práticas. “Este é um projeto em que todos ganham, pois os estudantes se aproximam e conhecem a verdadeira cultura indígena e a tribo aumenta sua auto estima pelo interesse e valorização da sua cultura, disseminando o legado dos índios na cultura do RS, além de receberem doações trazidas pelas escolas, as famílias artesãs da aldeia comercializam durante o ano o seu artesanato para todos os visitantes, promovendo uma independência econômica da tribo”, explica o diretor da Quinta da Estância, Rafael Goelzer.

Ao longo destes 20 anos de parceria, foram mais de 50 toneladas de alimentos arrecadados doados a tribo, todos os anos mais de 30 famílias Mbyás Guaranis são beneficiadas com o projeto. “Mais de 40.000 estudantes já foram sensibilizados com o Projeto de Valorização da Cultura Indígena ao longo destas duas últimas décadas”, destacou Goelzer. Além disso, dois grupos musicais foram criados na aldeia e já possuem CDs gravados e um livro foi feito com apoio do Iphan, que conta a história da tribo.

As visitas de Escolas para o Projeto de Valorização da Cultura Indígena podem ser agendadas durante todo o mês de abril na Quinta da Estância.

