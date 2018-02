Fazendo história de novo, o tenista Roger Federer vence e volta a ser o número 1 do mundo: “Significa muito pra mim”

A vitória de Roger Federer sobre Robin Haase (42º do ranking) nesta sexta-feira (16), no ATP de Roterdã (Holanda), poderia ser apenas mais uma das 1.142 que o suíço já conquistou em sua carreira. Porém, ao bater o holandês por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 6/1, em 1h18min de jogo, Federer fez com que esse dia seja recordado para sempre na história do tênis. Com os 180 pontos somados por chegar à semifinal do torneio, ele estará, na próxima segunda-feira, de volta ao posto de número 1 do mundo. As informações são do site Globo Esporte.

Foram cinco anos e três meses desde a última vez que Federer ocupou a primeira posição do ranking da ATP. Jamais um tenista na história tinha conseguido recuperar o topo após tanto tempo. Outro recorde é o intervalo entre a primeira vez que o suíço foi número 1, em fevereiro de 2004, e a última, que será no mesmo mês, em 2018, totalizando 14 anos. O “melhor de todos os tempos” ainda se tornará o jogador mais velho a ocupar o posto, aos 36 anos e 170 dias, superando o americano Andre Agassi, com 33 anos e 131 dias.

“Significa muito para mim voltar a ser número 1 em Roterdã, porque foi Roterdã que abriu as portas pra mim pela primeira vez, quando eu ainda estava no Juvenil. Você vai jogando tênis e quando começa a jogar bem, passa a sonhar com o topo do ranking. E chegar a essa posição pela segunda vez, mais velho, é uma sensação incrível”, declarou o suíço, após a partida.

Para coroar o feito com um título e aumentar a distância para Rafael Nadal, que voltará a ser o 2º do ranking, Federer ainda terá dois jogos pela frente. Na semifinal, neste sábado (17), encara o vencedor do confronto entre o italiano Andreas Seppi (81º) e o russo Daniil Medvedev (57º). E, na decisão, que acontece domingo, aguarda quem avançar no duelo entre o belga David Goffin (7º) e búlgaro Grigor Dimitrov (5º) ou o russo Andrey Rublev (34º).

O jogo

O primeiro set começou equilibrado, com boas trocas de bola entre o suíço e o holandês. Logo no segundo game, Roger Federer teve sua primeira chance de quebra de saque, com três break points. Haase se defendeu bem com dois aces seguidos, correu atrás do prejuízo e garantiu o serviço. A partida seguia tranquila e o set parecia se encaminhar para um tie break. Se de um lado, os saques abertos e a boa atuação na rede de Haase machucavam o suíço, de outro, o holandês cometia erros bobos e Federer continuava sendo Federer e tirava pontos mágicos da cartola. Ambos garantiam seus serviços com tranquilidade até o nono game, quando os erros do suíço e as boas devoluções de Haase asseguraram a primeira quebra do holandês. O último game veio tranquilo para Haase, que confirmou seu serviço e o primeiro set, com três aces seguidos, sem dificuldades, por 6-4.

Quem ligou a TV no segundo set, assistiu a um jogo completamente diferente. Roger Federer voltou para as quadras com outra atitude, a fim de jogo e impondo um ritmo acelerado. A quebra do serviço de Haase veio logo no segundo game. Federer pontuou onze vezes seguidas, atropelando qualquer possibilidade de reação do holandês, que fez seu primeiro ponto apenas no terceiro game em um erro do suíço. Desestabilizado, o Haase passou a perder pontos bobos, mas sem abrir mão de seus aces, chegando a oito no jogo. No sexto game, Federer voltou a quebrar o serviço de Haase e serviu para o set. Com extrema facilidade, o suíço garantiu o segundo set por 6-1.

O terceiro set começou como uma continuação perfeita do segundo. O suíço quebrou o serviço de Haase logo no primeiro game e continuou impondo velocidade ao jogo. Se no começo, Federer demonstrava algumas dificuldades de se encontrar na quadra, no fim, a partida já havia se tornado um espetáculo do suíço e Haase um mero espectador. Com pontos belíssimos, o jogo caminhou para o óbvio. Após três quebras de serviço, Federer garantiu o set, a partida e a volta à posição número 1 do ranking.

