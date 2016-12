FBI confirma ataques da RÃºssia pela internet na eleiÃ§Ã£o presidencial dos Estados Unidos

O FBI culpou diretamente serviços de inteligência da Rússia de interferirem na eleição presidencial de 2016 dos Estados Unidos, divulgando o relatório mais definitivo sobre o tema até o momento, que incluiu amostras de códigos de computador nocivos que teriam sido usados em uma ampla campanha de invasões cibernéticas.

A partir de meados de 2015, a agência de inteligência externa russa, FSB, mandou um link nocivo por e-mail para mais de mil destinatários, entre eles alvos do governo dos Estados Unidos, de acordo com a polícia federal americana em um relatório de 13 páginas de co-autoria do Departamento de Segurança Interna.

Embora o Departamento e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional tenham dito que a Rússia está por trás dos ciberataques de outubro, o relatório é a primeira análise técnica detalhada fornecida pelo governo, e o primeiro comunicado oficial do FBI. A Rússia vem negando reiteradamente as alegações de ciberataques.

O FBI emitiu o relatório no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou uma série de medidas retaliatórias contra a Rússia, incluindo a expulsão de 35 agentes de inteligência russos e sanções à agência de inteligência militar da Rússia e ao FSB. De acordo com o documento do FBI, entre os grupos comprometidos pelas invasões do FSB estava o DNC (Comitê Nacional Democrata), que voltou a ser invadido no início de 2016 pela GRU.

O relatório corrobora em grande parte descobertas anteriores de empresas particulares como a CrowdStrike, que investigou as invasões ao DNC e outros locais, e é uma prévia de uma avaliação mais detalhada da comunidade de inteligência dos EUA que Obama mandou ser finalizada antes de deixar o cargo no mês que vem, disse uma fonte a par da questão.

A maior parte das informações no documento não é nova, segundo a fonte, refletindo a dificuldade de atribuir responsabilidade por ciberataques publicamente sem revelar fontes e métodos confidenciais usados pelo governo. Alguns líderes republicanos experientes do Congresso expressaram revolta com o que chamaram de interferência da Rússia nas eleições americanas, divergindo de seu próprio presidente eleito, Donald Trump.

Democratas acusaram Moscou após a derrota de sua candidata presidencial, Hillary Clinton, enquanto Trump questionou se a Rússia realmente é culpada e disse aos democratas que superassem o assunto. (AG)

