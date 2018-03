FBI investiga negócios internacionais de Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano

Um dos negócios internacionais da filha do presidente norte-americano Donald Trump, Ivanka, está sendo investigado pelo FBI (a polícia federal dos Estados Unidos), informou a emissora de televisão CNN.

O alvo das investigações do FBI seriam as negociações e o financiamento de projetos como o “Trump International Hotel”, em Vancouver, no Canadá. A construção foi aberta um mês após o pai de Ivanka entrar para a Casa Branca.

Este procedimento de investigação das autoridades norte-americanas contra membros importantes da Casa Branca é comum, e serve para descobrir se algum deles possuem ligações internacionais.

Como Ivanka é a principal conselheira de Trump, o resultado da investigação pode ter impacto em sua posição dentro da Casa Branca, já que ela poderá não ter mais acesso a informações relevantes de Estado.

Os negócios fora dos Estados Unidos do marido de Ivanka, Jared Kuschner, também foram investigados. Em resultado, ele perdeu alguns privilégios que tinha dentro da Casa Branca.

A construção da luxuosa Trump Tower, de 63 andares, em Vancouver, custou cerca de US$ 360 milhões, e Ivanka teve papel fundamental no projeto. O projeto foi financiado pela empresa canadense “Holborn Group”, liderado pelo magnata malaio Joo Kim Tiah.

Entre os investidores do hotel, 10% eram estrangeiros, e segundo o jornal Vancouver Sun, um deles tinha vínculos com o governo chinês.

Fortuna da família

Donald Trump herdou do pai Fred Trump, que fez fortuna no ramo da construção civil, erguendo prédios nos bairros do Brooklyn e do Queens, em Nova York.

O pai de Trump era conhecido pela boa qualidade de seus edifícios, muitos dos quais ainda estão de pé, e também por sua austeridade.

Não raro, Fred costumava terminar as obras por um valor abaixo ao do orçamento financiado pelo governo. Sendo assim, embolsava a diferença, prática que, apesar de legal, acabou levando-o a prestar depoimento a um comitê do Congresso norte-americano.

O atual presidente dos Estados Unidos decidiu dar novo rumo ao negócio do pai. Antes focado na construção de prédios de baixo custo, com o filho, a empresa passou a se dedicar a erguer torres de luxo em Manhattan.

O primeiro grande projeto foi o Hotel Commodore. Ele se associou com o grupo hoteleiro Hyatt para comprá-lo em 1976 por um preço não revelado, rebatizando-o de Grand Hyatt.

Naquela época, Nova York não era considerada um destino do turismo de luxo. O investimento foi de grande risco para o jovem empresário.

Usando sua capacidade de negociação, Trump persuadiu a administração da cidade a conceder ao hotel uma redução de impostos por 40 anos, gerando uma economia de US$ 160 milhões. Em 1996, ele vendeu sua metade do hotel Hyatt por US$ 142 milhões.

Trump continuaria a investir no desenvolvimento e na construção de grandes edifícios em Nova York, incluindo a compra do Hotel Plaza e da antiga sede do Banco de Manhattan.

A joia da coroa da empresa é o Trump Tower, um edifício de 58 apartamentos na Quinta Avenida, o templo do comércio de luxo de NY, concluído em 1983. O prédio é a sede das Trump Organization. O empresário e sua família vivem nos andares superiores do edifício.

A Trump Organization detém participações em cerca de 500 empresas em uma grande variedade de negócios que vão muito além do setor imobiliário e incluem cassinos, hotéis, serviços financeiros, desenvolvimento de jogos de tabuleiro, e até concursos de beleza.

Trump é dono da empresa de produção de TV responsável pela criação e venda da franquia de programas do reality show The Apprentice (O Aprendiz, no Brasil) do qual se tornou também apresentador na versão americana.

Durante vários anos, Donald Trump foi dono da empresa organizadora dos concursos de Miss Universo e Miss EUA. No processo de desencompatibilização exigido pelas leis eleitorais americanas, Trump vendeu a empresa, em setembro de 2015, para a WME/IMG por um valor não revelado.

Mas foi com a publicação do livro A arte da negociação que Trump foi alçado ao estrelato.

Império global

Os negócios de Trump no exterior são polêmicos. Ele chamou os chineses de trapaceiros, mas convenceu investidores do gigante asiático a financiar alguns de seus projetos imobiliários.

Ele diz que ama a Escócia, onde sua mãe nasceu e onde mantém vários campos de golfe, mas criticou o governo escocês por permitir a construção de um parque eólico no entorno da área, em Aberdeenshire.

Já o Trump Ocean Resort Baja Mexico foi forçado a chegar a um acordo com investidores que gastaram milhões de dólares para comprar condomínios ou apartamentos que nunca foram construídos.

Quando a polêmica em torno do fracassado complexo cresceu, Trump disse à Justiça que sua imagem foi usada indevidamente e que ele não era responsável pela construção.

