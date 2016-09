FCDL aponta propostas para a retomada do crescimento do RS e do País

O presidente da FCDL, Vitor Koch, e sua diretoria, reuniu a imprensa para apresentar propostas para a retomada da economia. Segundo ele, a instituição vê com bons olhos o futuro do País, passando pela diminuição dos gastos públicos e pela estruturação de uma nova Carga Magna, atualizada e passo a passo com as novas exigências de mercado. A própria Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS realizou uma pesquisa entre seus associados, hoje abrigando 154 CDLs e 45 mil lojistas e a expectativa de uma parcela deles, 27,3%, crê na melhora da economia já a partir deste mês, segundo o estudo.

A FCDL apoia a renovação, as novas ideias e as novas gerações, com foco no empreendedorismo. Um exemplo, a plataforma lançada pela instituição, o QComércio, a maior ferramenta do País no segmento que visa a qualificação do comércio. O produto oferece educação à distância, utilizando uma metodologia baseada na experiência do varejista, para ser aplicada em sua empresa. São 10 cursos, em módulos rápidos, de 10 minutos cada, com acesso digital, priorizando mudanças e principalmente processos de gestão com foco no desenvolvimento e no crescimento setorial. “É uma inovação e para o empresário melhorar o seu negócio”, atesta Vitor Koch. Hoje, 1106 empresas já foram capacitadas por esta plataforma e 5.530 colaboradores formados e certificados.

Participaram da apresentação o economista da FCDL, Eduardo Starosta, e o superintendente Leonardo Neira.

