FCDL-RS aponta: celebração da Semana Farroupilha gera oportunidades de negócios para o varejo

A Semana Farroupilha e 20 de setembro são momentos que incrementam o sentimento de amor ao Rio Grande do Sul. Os gaúchos celebram um dos episódios mais importantes da história do nosso estado, a Revolução Farroupilha, e a reverenciam a nossa cultura e as nossas tradições.

Na avaliação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS as comemorações farroupilhas são uma excelente oportunidade de alavancar as vendas de produtos ligados ao tradicionalismo gaúcho e, também, de fidelizar clientes e fortalecer o relacionamento com os consumidores.

– A Semana Farroupilha e o 20 de setembro nos remetem aos sentimentos mais caros das tradições gaúchas. Aumenta a estima da nossa população e, por consequência, pode propiciar a ampliação das vendas. No momento em que se fala na recuperação da posição de destaque em nível nacional que o Rio Grande do Sul sempre ocupou os lojistas ganham uma oportunidade importante de estreitar laços com sua clientela – destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Nesse sentido, o presidente da FCDL-RS aponta seis passos fundamentais para os varejistas obterem êxito em datas especiais, como o 20 de setembro. É importante definir o público alvo a ser atendido, o mix de produtos ou serviços que serão ofertado, desenvolver as pessoas que trabalharão e atenderão os consumidores, criar promoções e motivos, organizar o ponto de venda e divulgar as ações comerciais que ele está fazendo.

– A data especial é um momento que se pode usar para potencializar as vendas. Para isso é preciso se estruturar de forma adequada. Na Semana Farroupilha, por exemplo, não são apenas empresas que vendem produtos com temática gauchesca que podem vender mais. Usar a criatividade é importante, fazendo ações como, por exemplo, sortear entre os clientes uma ida a churrascaria ou loja que vende artigos tradicionalistas. Também é possível oferecer brindes que sejam relacionados ao 20 de setembro, como cuias, bombachas e erva-mate – lembra Vitor Augusto Koch.

Outro aspecto que ajuda a atrair os consumidores diz respeito a ornamentação da vitrine da loja. Mesmo estabelecimentos que não possuem relação com artigos comuns da cultura gaúcha, podem utilizar cores que remetam à bandeira do Rio Grande do Sul.

