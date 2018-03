FCDL-RS aponta: Crescimento do emprego no RS é um sinal de recuperação da economia

O saldo positivo de quase 18 mil novos postos de trabalho registrado no Rio Grande do Sul no mês de janeiro é um fator que evidencia a vitalidade da recuperação econômica do estado após resultados ruins apresentados nos últimos três anos.

Levantamento realizado pelo Departamento de Economia da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, com base nos dados disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), destaca que o resultado é cerca de 119% superior ao registrado em janeiro de 2017.

– É importante observarmos que o resultado para o total de empregos no Rio Grande do Sul foi o melhor desde 2013 e comparável ao primeiro triênio da década, quando a economia brasileira e a gaúcha ainda davam sinais de vitalidade. É um forte indício de que um novo ciclo de expansão produtiva está por começar, o que deve ser confirmado nos próximos meses – ressalta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Ainda assim, o dirigente lamenta que em meio a esse quadro animador o saldo líquido de postos de trabalho no âmbito do varejo tenha sido negativo em cerca de duas mil vagas no mês de janeiro. Embora o fenômeno fosse esperado, em função das férias provocarem uma queda sazonal de atividade comercial em municípios mais populosos e com centros universitários, o dado mostra que a retomada econômica no estado e no país precisa ser acelerada, para que a população recupere o seu poder de compra e volte a buscar as lojas para adquirirem bens de consumo.

– Em municípios com grande expressão populacional, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Canoas, os varejistas efetuaram mais demissões do que contratações, fenômeno contrário ao que ocorreu em cidades litorâneas como Capão da Canoa, Torres, Tramandaí e Imbé, onde os novos postos de trabalho foram incrementados. Essa sazonalidade serviu para que os dados não fossem positivos, mas a nossa expectativa é que o varejo reaja a partir de março e que as contrações ganhem nova força – ressalta Vitor Augusto Koch.

O presidente da FCDL-RS lembra, ainda, que o comércio varejista apresentou números positivos no último quadrimestre de 2017, com saldo de 12.114 vagas. Por isso, pode-se dizer que o resultado negativo de janeiro foi fruto de um maior conservadorismo dos lojistas, algo que tende a decrescer nos próximos meses, devendo contribuir para o incremento do emprego no setor.

