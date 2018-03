FCDL-RS considera redução da Selic um passo importante para a retomada econômica

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, Vitor Augusto considera como positiva a decisão do Conselho de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de reduzir de 6,75% para 6,50% a Selic, ocorrida na quarta-feira (21/03).

Para o dirigente a 12ª redução consecutiva da taxa de juros, que deixa a Selic no menor patamar desde 1999, quando o BC passou a divulgar metas para o índice como ferramenta de política monetária, é mais um passo que contribui para a retomada econômica do país.

– As constantes reduções da taxa de juros é um aspecto positivo, mas ainda é preciso avançar em outras questões, como a repercussão dessa queda com a oferta de menor custo financeiro aos consumidores e investidores no processo produtivo – avalia Vitor Augusto Koch.

Na opinião do presidente da FCDL-RS, a recuperação econômica brasileira passa, ainda, por uma necessária reforma tributária e um orçamento equilibrado, onde a despesa não seja maior do que os poderes públicos arrecadam.

